RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2688268926902691>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:56

  Dimar написав:
  Унуноктий написав:чувак реально гонит, я в 2011 ввалил 60 000 в 3к на 120 квадратов, с тёплыми полами, натяжными потолками, каменными столешницами и ванной и т.д. но блин в то время куда не кинься всё от 1000 долларов было и то это по 500 баксов на метре а не по 700 и не по 900

Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.

900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?

А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.

в 2011 году 120 метров простого белого матового потолка стоил 2500, 40 метров теплого пола 2500 какойто хороший, кухня камень (акрил вернее) с фартухом 5000 (это типа дёшево было), дверь входная 1000 (новый мир) ванна 1000, два геберита 1000, 4 кондея 1600 такие были цены
Востаннє редагувалось Унуноктий в Чет 09 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 2 разів.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:58

del
Востаннє редагувалось Унуноктий в Сер 08 січ, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:59

  airmax78 написав:
  Dimar написав:Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.

900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?

А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.


Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.

макс на кондёрах не загоняйся, не так часто им пользуешься как оказалось... или это потому что я летом на даче живу
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:03

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.

макс на кондёрах не загоняйся, не так часто им пользуешься как оказалось... или это потому что я летом на даче живу

Я вообще хотел только ПВВ установить. Но, понимаю: не сделаю разводку под кондер сразу - потом не сделаю никогда, а если продавать - для покупателя это может быть проблемой. Поэтому я делаю разводку воздуховодов, прокладываю трассу, делаю нишу под потолком, но сам кондер ставить не буду. Понадобится - установлю позже. Сэкономлю около 2ки денег.
airmax78
 
Повідомлень: 32989
З нами з: 25.10.12
Подякував: 835 раз.
Подякували: 3803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:03

Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь. :shock:
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!

Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Dimar
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 31.08.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:08

  Dimar написав:Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь. :shock:
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!

Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.

в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по сантехнике и прочей технике есть лайфхак, не гонитесь за поставками типа со склада или контрабаса, заходишь в магазин выбираешь ту фирму что нравится и спрашиваешь модели что сейчас в акции, у больших фирм всегда есть минимум одна модель в акции со скидкой до 30%
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:13

  airmax78 написав:
  Dimar написав:Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.

900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?

А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.

Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.

Мне дизайнер сразу сказала - 800. До этого я думал о 500. После ее слов надеялся на 600. Первые же прикидки и наметки показали - около 700, но надежда еще не умерла. Так 700 и получилось.
ЗЫ. Но у меня там камня - столешня на кухне, барная стойка 2 метра длиной и фартук - где 60 см, а где и до потолка :) Но это реально единственный выпендреж и стоил не так уж и много - 3100 уе (тоже отхватить удалось со скидкой да еще и новая компания была - только выходили на рынок). В общем объеме - несущественно.
Так что 700 - вполне реальный ориентир.
Dimar
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 31.08.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:19

  Унуноктий написав:в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так

Есть. До 22% были. А где и 10% всего.
За работу взял чуть больше чем ваш родственник :)

ЗЫ. Всё, всех с прошедшим Новым Годом и спокойной ночи! Спать! :)
Dimar
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 31.08.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:23

  Dimar написав:
  Унуноктий написав:в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так

Есть. До 22% были. А где и 10% всего.
За работу взял чуть больше чем ваш родственник :)

ЗЫ. Всё, всех с прошедшим Новым Годом и спокойной ночи! Спать! :)

повторюст 22% это не на стандартные материалы а на что то новое дорогое модное
я говорю о стандартных материалах
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20750
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2688268926902691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1736, 1737, 1738
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17379 2773512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 16:33
trololo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190460
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80389)
09.01.2020 01:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.