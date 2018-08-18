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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:48
Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Это не экономно..
Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..
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Alex3
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:58
Alex3 написав: Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Это не экономно..
Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..
Это отлично, но такой вариант это просто случайность. Ждать его бессмысленно.
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airmax78
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:27
airmax78 написав: Alex3 написав: Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Это не экономно..
Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..
Это отлично, но такой вариант это просто случайность. Ждать его бессмысленно.
Возможно..Но так же бессмысленно вбухивать 75 штук в ремонт стометровой хаты..Не, ну всё зависит ещё от того, как эти деньги "зарабатываются".. Способы ведь бывают разные:)
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Alex3
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