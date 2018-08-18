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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:58
Alex3 написав: Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Это не экономно..
Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..
Это отлично, но такой вариант это просто случайность. Ждать его бессмысленно.
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airmax78
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:27
airmax78 написав: Alex3 написав: Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
Это не экономно..
Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..
Это отлично, но такой вариант это просто случайность. Ждать его бессмысленно.
Возможно..Но так же бессмысленно вбухивать 75 штук в ремонт стометровой хаты..Не, ну всё зависит ещё от того, как эти деньги "зарабатываются".. Способы ведь бывают разные:)
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Alex3
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Додано: Чет 09 січ, 2020 04:11
Dimar написав:
Это в новострое с нуля? Ведь мы об этом говорим! Ведь обновить ремонт и сделать его с нуля в новострое – это совершенно разные вещи!
Если это ремонт с нуля… то я даже и не знаю, как такая смета может выйти.
Ну давайте просто посчитаем базовые вещи для 1-к квартиры.
Холодильник
Духовой шкаф + варочная поверхность (ОК, покупаем плиту совмещенную)
Вытяжка
Микроволновка
Кухня-мебель
Стол, стулья на кухню
Стиральная машина
Унитаз
Душкабина/ванна
Раковина в санузел
3 смесителя (кухня, умывальник, ванна/душ)
Бойлер
Плитка в санузел
Входная дверь
1-2 внутренние двери
Ламинат
Обои
Потолки
Телевизор
Шкаф
Кровать
Диван
Даже если взять среднюю стоимость вышеперечисленных вещей в 400 долларов (что явно занижено) – то уже выходит 8800. А это только мебель и техника! Но ведь есть еще черновые работы, разводка электрики (только проводов уйдет метров 400-500), штукатурка, светильники – да не счесть всего!
Поэтому я думаю, что вы не говорили о ремонте в новострое. За такие деньги в новострое сделать ремонт (чтобы его еще можно было назвать ремонтом) нереально вообще.
А сделать косметику – да, вполне можно. Хоть и сложно.
Да это в новострое с нуля. Я не знаю как здесь фото прикреплять- могла бы выставить.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 04:43
[quote="4837159:Dimar"]
Ок- давайте по вашему списку посчитаем базовые вещи для 1-к квартиры.
Холодильник- 10000
Духовой шкаф + варочная поверхность (ОК, покупаем плиту совмещенную) -7000
Вытяжка-1400
Микроволновка - не покупалась
Кухня-мебель- шкафчики 9000+ столешница 1500 из эпицентра
Стол, стулья на кухню- стол jysk 2000 + 2 стула ещё докуплю за 1600
Стиральная машина -7000
Унитаз -1300
Душкабина/ванна- около 6000 + трап 2000
Раковина в санузел -с тумбой 3500 вроде
3 смесителя (кухня, умывальник, ванна/душ) -1200+1500+2500
Бойлер-2000 Атлантик
Плитка в санузел - по акции до 200 грн или около того
Входная дверь- от строителей не меняла- зачем менять добротную дверь
1-2 внутренние двери -2 двери 16000
Ламинат -6500 по акции
Обои -стены под покраску и 2 банки краски по 10 литров -2000
Потолки - натяжные 10000
Телевизор- не покупали
Шкаф - ещё предстоит сделать
Кровать - это было
Диван - надо докупить
выходит 94000. На черновые материалы работники изначально составили смету на 42400. разводка электрики - добавили розеток, но эти работы входили в стоимость ремонта - за квадратный метр ремонта по полу 1300 грн. То есть всего 94000+42400+1300*49=200100 грн. Это около 8500$, но я потратила на 2000$ больше- туда вошли светильники, розетки, лампочки, плинтус, полочки в ванной, ну и все что забыли тут перечислить.
Получился приличный ремонт
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Додано: Чет 09 січ, 2020 07:13
Унуноктий написав:
по сантехнике и прочей технике есть лайфхак, не гонитесь за поставками типа со склада или контрабаса, заходишь в магазин выбираешь ту фирму что нравится и спрашиваешь модели что сейчас в акции, у больших фирм всегда есть минимум одна модель в акции со скидкой до 30%
Щоб укомплектувати квартиру всією сантехнікою - треба чекати акцій рік-два-три?
Уня, навіщо куйню пишеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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