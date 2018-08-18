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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2690269126922693>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:32

  airmax78 написав:
  Alex3 написав:
  Dimar написав:Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь. :shock:
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!

Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.

Это не экономно..:) Экономно я взял.. В Merx забрал с выставки обалденную кухню со столешницей, подошла по параметрам идеально.. Около 4 метров, цена в районе 42 штук.. Просили за перевозку и установку ещё шесть, я занялся сам, нанял машину и сборщика, за три справился..

Это отлично, но такой вариант это просто случайность. Ждать его бессмысленно.

Какие-то дикие проценты у вас, господа, за расчет и сборку.
Вдумайтесь сами... Кухня стоимостью в 60 тыс грн без столешницы, за её установку(3 дня максимум) чел запросил почти тысячу евро! и вы считаете, что это побожески)))
Средняя месячная ЗП по Украине в день, Карл!
Ржал и плакал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:43

  antey1969 написав:Какие-то дикие проценты у вас, господа, за расчет и сборку.
Вдумайтесь сами... Кухня стоимостью в 60 тыс грн без столешницы, за её установку(3 дня максимум) чел запросил прчти тысячу евро! и вы считаете, что это побожески)))
Средняя месячная ЗП по Украине в день, Карл!
Ржал и плакал.


я что то тоже не вьехал в цены на сборку\установку. Установка кухни стоит 10% от ее цены. Пол года назад заказывал теще--самое простое из эпика модульное вышло 26 или 28 кгрн. Сборщики-установщики взяли ровно 10%,работали вдвоем с 10 утра до 17.00. Это официальная такса эпика. Это кстати те установщики которые мне рассказывали что не берут заказы в мордор и на урловскую ибо невозможно под подьезд поъехать и выгрузиться с инструментом, я тут отписывал на форуме.

о каких 50% речь я не въехал, что это собирается за половину стоимости
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Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Де ви таке дороге знаходите - дивуюся ... Міняв вхідні двері від будівельників на більш-менш нормальні ( з топ-5 - але бюджетну ) - 12000 грн з встановленням . Якби супер-пупер ( але без зайвого ) - було б 18000 . Внутрішні двері в санвузол за 3000 грн - якесь баловство ... ( нормальні дерев"яні за 1500 можна взяти ) . Ну і сантехніка таке враження - що просто з "дорогих" - незалежно від всього іншого .... Можна практично однакове купити за 4000 і за 8000 - не кажучи вже про бюджетне ( але латунне ) за 1500 ... Ну і раковини - ну можна з гарантією в 25 років купити , а можна нормальний простецький Церзаніт ... Ну а робота - різниця приблизно в 4 рази буває за однакове . І немає гарантії , що дорожче буде настільки ж якісніше зроблене ... Он Долярчик в рази дешевше зробив - і живе собі в комфорті .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...ОТ 300грн/м2...

разрыв шаблона?

Да, разрыв. Не было таких цен в 16-ом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:20

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...ОТ 300грн/м2...

разрыв шаблона?

Да, разрыв. Не было таких цен в 16-ом.

Были, от 120 до 180 грн за метр
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Считала навскидку. Получилось около 2 куе. Подскажите, где я просчиталась?

Нигде. Ремонт это как спиртные напитки. Есть у бабки за углом самогон, настоянный на дубовой коре, есть совсем дешевый коньяк, есть приличный недорогой, есть недорогое виски, есть подороже и так далее до коллекционных бутылок. Так и с ремонтом. При этом человек, пьющий самогон, никогда не поймет, зачем переплачивать за коньяк, а пьющий виски, как можно пить самогон.
У вас вариант, как средний коньяк. Можно сделать как в два раза дешевле, так и в пять раз дороже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Были, от 120 до 180 грн за метр

От...
Это значит не классный специалист, который берет сейчас 300 плюс подрезки/отверстия.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поэтому ремонт обязан соответствовать уровню дома. Будет выше - потеряете деньги. Будет ниже ... потеряете деньги.

Золотые слова. Добавлю только что под аренду можно делать на одну ступень ниже. Это для себя все перфекционисты, а в реальности вполне комфортно можно жить и в более бюджетном ремонте.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:36

  airmax78 написав:
  Alex3 написав:
  airmax78 написав:Ага. С работы уволюсь и буду заниматься ремонтом.

Тогда платите прорабу на новую квартиру:).. Мне дешевле было многими вещами заняться самостоятельно..

Попытаюсь найти какой-то компромисс.

Компромиса нет. Либо все сами (а если нет опыта ремонтов, то велики шансы что получится в первый раз УГ по дизайну или качеству и застрянете с ремонтом на годы), либо смириться с тем, что будете работать на зарплату прораба, который будет зарабатывать больше вас.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:45

  Puente написав:Де ви таке дороге знаходите - дивуюся ... Міняв вхідні двері від будівельників на більш-менш нормальні ( з топ-5 - але бюджетну ) - 12000 грн з встановленням . Якби супер-пупер ( але без зайвого ) - було б 18000 . Внутрішні двері в санвузол за 3000 грн - якесь баловство ... ( нормальні дерев"яні за 1500 можна взяти ) . Ну і сантехніка таке враження - що просто з "дорогих" - незалежно від всього іншого .... Можна практично однакове купити за 4000 і за 8000 - не кажучи вже про бюджетне ( але латунне ) за 1500 ... Ну і раковини - ну можна з гарантією в 25 років купити , а можна нормальний простецький Церзаніт ... Ну а робота - різниця приблизно в 4 рази буває за однакове . І немає гарантії , що дорожче буде настільки ж якісніше зроблене ... Он Долярчик в рази дешевше зробив - і живе собі в комфорті .

У Керзанита даже геометрия чаши гуляет. Качество эмали не очень - придется чистить постоянно. Если это не смущает - то, конечно, можно и Керзанит.
airmax78
 
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