Додано: Чет 09 січ, 2020 12:16

Вспомнилось, когда несколько лет назад я делал ремонт, электрик озвучил стоимость подключения розеток/выключателей/техники. Это просто финальная установка/подключение после чистового ремонта. При этом слаботочку он не умел делать (у меня коаксиал и локальная сеть разведены по квартире), т.е. надо было бы искать ещё кого-то. Мне показалось дорого, электрик был послан в сад, я сделал всё сам, в т.ч. слаботочку (инструмент брал на работе), технику подключил. По времени получилось, что электрик заработал бы $40 в час! Многие наёмные работники средней квалификации зарабатывают $240 в день?! Конечно, если идти на поводу таких невменяемых запросов, то можно любой бюджет ремонта нарисовать. Но это был хоть вменяемый электрик, который хорошо сделал щитки и разводку. До него приходили гении инженерии, наподобие предлагавшего заложить шввп в бетон ).Летом буду делать ремонт. Подозреваю, что многое по-любому придется делать самому, начиная с дизайн-проекта и принципиальных схем. И не по причине отсутствия денег (на ремонт их есть), или жадности (это само собой наличествует) - на рынке просто сложно найти специалистов с адекватным соотношением цена/качество. Огромное количество джамшутов и воров при малой конкуренции. Пару хороших человек есть на примете, но цены.... Печалька.Это по работе. По материалам и технике есть ещё не оформленная мысль сгонять в Европу. Всё равно периодически туда езжу, можно пару раз съездить целенаправленно под ремонт. Думаю, после возврата ндс и уплаты пошлины будет прилично дешевле, чем у нас. Кто-то занимался лично?