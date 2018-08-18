тем более эта каста предлагает сейчас продать бакс по 23-24, сделать ремонт и потом словить девальвацию к 40 Если будет 40 ( условные, когда нибудь, даже если 28-33грн), то это убыток 30%-50% сразу на ремонте, если слив был засчитан по 23-24.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:51
тем более эта каста предлагает сейчас продать бакс по 23-24, сделать ремонт и потом словить девальвацию к 40 Если будет 40 ( условные, когда нибудь, даже если 28-33грн), то это убыток 30%-50% сразу на ремонте, если слив был засчитан по 23-24.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:59
Ремонт - не строительство. Минимум 70% стоимости - импортные материалы, комплектующие, техника. Даже в мебели 90% - импортное сырье и комплектующие. Так что девал может, конечно, помочь сэкономить на труде. Можно успеть что-то купить пока ценники не перерисовали. Ну и все.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:02
Вполне классные, это как раз из тех которые плитку подбирают по геометрии чтобы даже при ее естественной кривизне (особенно на большой плитке это встречается довольно часто, даже на супер пупер италии) уложить ее ровно.
Хотя случались и откровенные рукожопы,
но практически за ту же цену.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:16
Вспомнилось, когда несколько лет назад я делал ремонт, электрик озвучил стоимость подключения розеток/выключателей/техники. Это просто финальная установка/подключение после чистового ремонта. При этом слаботочку он не умел делать (у меня коаксиал и локальная сеть разведены по квартире), т.е. надо было бы искать ещё кого-то. Мне показалось дорого, электрик был послан в сад, я сделал всё сам, в т.ч. слаботочку (инструмент брал на работе), технику подключил. По времени получилось, что электрик заработал бы $40 в час! Многие наёмные работники средней квалификации зарабатывают $240 в день?! Конечно, если идти на поводу таких невменяемых запросов, то можно любой бюджет ремонта нарисовать . Но это был хоть вменяемый электрик, который хорошо сделал щитки и разводку. До него приходили гении инженерии, наподобие предлагавшего заложить шввп в бетон ).
Летом буду делать ремонт. Подозреваю, что многое по-любому придется делать самому, начиная с дизайн-проекта и принципиальных схем. И не по причине отсутствия денег (на ремонт их есть), или жадности (это само собой наличествует) - на рынке просто сложно найти специалистов с адекватным соотношением цена/качество. Огромное количество джамшутов и воров при малой конкуренции. Пару хороших человек есть на примете, но цены.... Печалька.
Это по работе. По материалам и технике есть ещё не оформленная мысль сгонять в Европу. Всё равно периодически туда езжу, можно пару раз съездить целенаправленно под ремонт. Думаю, после возврата ндс и уплаты пошлины будет прилично дешевле, чем у нас. Кто-то занимался лично?
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22
офтоп , про цены на недвигу
Комфорт-Таун, паркинги, 3 года назад цена была от 7500-8000 за место (начиная со 2 этажа и выше);
на сегодня заканчивают строить 4 новых паркинга на отшибе, цена- 14000 на верхних этажах! ниже 3его уже все распродано
а так то да, дешевеет
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:26
И это цена на удобный паркинг в 500+ метрах от дома (для многих). А какая площадь машиномест?
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:27
А куда именно поедете? Мой друг, делая ремонт в Амстердаме, несколько раз ездил в Италию на мебельные фабрики, выбирал мебель. Ремонт - бюджетный. В итоге, правда, часть мебели привезенной из Италии, оказалась хуже по качеству местной голландской, собранной местными мастерами.
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