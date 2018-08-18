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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2694269526962697

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:34

  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:А куда именно поедете? Мой друг, делая ремонт в Амстердаме, несколько раз ездил в Италию на мебельные фабрики, выбирал мебель. Ремонт - бюджетный. В итоге, правда, часть мебели привезенной из Италии, оказалась хуже по качеству местной голландской, собранной местными мастерами.


Пока конкретики не знаю. Вряд-ли куда-то далеко, скорее всего Польша/Румыния/Болгария

В Икею чтоли?


Не-не, мебель по-любому наша местная, т.к. в основном встроенная (гардеробная, шкаф-купе, кухня, письм.стол) или слишком габаритная, дорогая будет перевозка (кровать). Я думал о технике - всякие варочная поверхность, духовка, холодильник, морозильник...
Mazay256
 
Повідомлень: 519
З нами з: 15.06.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:08

  investorkiev написав:При этом сама я ни гвоздя не забью, все делали привлеченные работники.
......
Про плитку Атем за 75-90 грн/метр я уже рассказывал.


Она...
Он...
Монро?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 873 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:11

  airmax78 написав:http://novoselskiy.design/portfolio/jac ... -kv.m.html
Это видел вживую, уже реализованное. В районе 700 баксов за метр.

Спасибо. Но было бы неплохо увидеть пример от Dimar.
Получается, что у кого поскромнее( и, не дай бог, похуже), тот живёт в г0вне
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 09 січ, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 873 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:20

  Serg-ik написав:Спасибо. Но было бы неплахо увидеть пример от Dimar.
Получается, что у кого поскромнее( и, не дай бог, похуже), тот живёт в г0вне

Гораздо интереснее в каком доме находится эта квартира, что человек решил столько денег в ремонт вложить. А то может однокомнатная квартира где-то на Позняках с ремонтом 50000$ -это ж уму не постижимо. Я посмотрела на олх квартиры на бульваре фонтанов хотят продать за 250000$ при этом там Мебель из jysk- то и ремонт само собой не далеко ушёл от мебели
Елена8
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Мебель из jysk- то и ремонт само собой не далеко ушёл от мебели
1-2 раза в год захожу в Юск чтобы узнать, образумились они или нет. Прогресса нет: стоят дрова по космическим ценам. Понимаю, что они живут не один год. Удивляюсь как много людей, покупающих унылое.... в этом магазине
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 873 раз.
 
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  #<1 ... 2694269526962697
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