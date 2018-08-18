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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:34
airmax78 написав: Mazay256 написав: airmax78 написав:
А куда именно поедете? Мой друг, делая ремонт в Амстердаме, несколько раз ездил в Италию на мебельные фабрики, выбирал мебель. Ремонт - бюджетный. В итоге, правда, часть мебели привезенной из Италии, оказалась хуже по качеству местной голландской, собранной местными мастерами.
Пока конкретики не знаю. Вряд-ли куда-то далеко, скорее всего Польша/Румыния/Болгария
В Икею чтоли?
Не-не, мебель по-любому наша местная, т.к. в основном встроенная (гардеробная, шкаф-купе, кухня, письм.стол) или слишком габаритная, дорогая будет перевозка (кровать). Я думал о технике - всякие варочная поверхность, духовка, холодильник, морозильник...
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Mazay256
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:08
investorkiev написав:
При этом сама
я ни гвоздя не забью, все делали привлеченные работники.
......
Про плитку Атем за 75-90 грн/метр я уже рассказывал
.
Она...
Он...
Монро?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:11
Спасибо. Но было бы неплохо увидеть пример от Dimar.
Получается, что у кого поскромнее( и, не дай бог, похуже), тот живёт в г0вне
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 09 січ, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:20
Serg-ik написав:
Спасибо. Но было бы неплахо увидеть пример от Dimar.
Получается, что у кого поскромнее( и, не дай бог, похуже), тот живёт в г0вне
Гораздо интереснее в каком доме находится эта квартира, что человек решил столько денег в ремонт вложить. А то может однокомнатная квартира где-то на Позняках с ремонтом 50000$ -это ж уму не постижимо. Я посмотрела на олх квартиры на бульваре фонтанов хотят продать за 250000$ при этом там Мебель из jysk- то и ремонт само собой не далеко ушёл от мебели
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Елена8
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:03
Елена8 написав:
Мебель из jysk- то и ремонт само собой не далеко ушёл от мебели
1-2 раза в год захожу в Юск чтобы узнать, образумились они или нет. Прогресса нет: стоят дрова по космическим ценам. Понимаю, что они живут не один год. Удивляюсь как много людей, покупающих унылое.... в этом магазине
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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