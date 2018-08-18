Додано: Чет 09 січ, 2020 19:00

Svet написав: Хороший проект и визуализация. Цена то такое - окончательно от фирмы может и дороже 700 баксов за метр быть, если сам с опытом контролируешь - дешевше.

Не понимаю подсветок по периметру и точечных светильников. В нишах собирается пыль, раз в год подсветку включаешь, практичность вызывает сомнения - или с диодами или с питанием могут быть проблемы. Например, сидишь на горшке, а точечный светильник тебе прямо в башню светит. Лампочек куча и все светят вниз точечно направленно, мерцают. Видос шоурума бизнес класса, свет мрачняк, с 14 минуты 30 сек - https://www.youtube.com/watch?v=NhEQ6Yh ... =9&t=1121s

Не умеют у нас работать со светом. Хороший проект и визуализация. Цена то такое - окончательно от фирмы может и дороже 700 баксов за метр быть, если сам с опытом контролируешь - дешевше.Не понимаю подсветок по периметру и точечных светильников. В нишах собирается пыль, раз в год подсветку включаешь, практичность вызывает сомнения - или с диодами или с питанием могут быть проблемы. Например, сидишь на горшке, а точечный светильник тебе прямо в башню светит. Лампочек куча и все светят вниз точечно направленно, мерцают. Видос шоурума бизнес класса, свет мрачняк, с 14 минуты 30 сек -Не умеют у нас работать со светом.

Чтобы LED лампочки и светодиоды нормально светили, их надо правильно выбирать при покупке, и проверять на мерцание и Индекс цветопередачи (CRI, Ra) (даже тот же ламптестру в помощь)Светодиодные ленты не просто бросать в ниши, а клеить на обезжиренный предварительно профиль, который отводит тепло, и нет лавинной деградации светодиодов, даже снижение питающего напряжения для сверхярких светодиодов тоже добавляет комфортаНадо всего-лишь думать при выборе освещения, продумать зонирование освещения, которое добавляет комфорта."Как выбрать хорошие лампыВыбор светодиодных ламп - задача непростая. Даже у самых именитых производителей, встречаются лампы с недопустимо высокой пульсацией. У некоторых производителей часть ламп хорошие, а часть не очень. Для того, чтобы точно знать, какие лампы хорошие, а какие нет, я создал проект по независимому тестированию светодиодных ламп lamptest.ru. Я тестирую лампы и публикую результаты измерения всех основных параметров. Сейчас протестировано уже более 1000 моделей ламп 75 брендов и работа продолжается. Поэтому самый простой вариант выбора - найдите интересующую вас лампу на lamptest и посмотрите на её измеренные параметры:• коэффициент пульсации не должен превышать 35% (а лучше, чтобы он был менее 10%);• индекс цветопередачи должен быть не менее 80 (для хозяйственных помещений можно от 70);• световой поток должен быть не меньше, чем у той лампы накаливания, которую вы хотите заменить светодиодной;• если у вас установлен выключатель с индикатором, убедитесь, что лампа может с ним корректно работать.• если у вас установлен регулятор яркости, убедитесь, что лампа поддерживает диммирование;• если вы выбираете лампы-споты, обратите внимание на угол освещения. Лампы с углом более 50° будут ослеплять при установке в потолке большого помещения.Если интересующей вас лампы пока не на сайте lamptest.ru, рекомендую руководствоваться следующими критериями выбора:• если на упаковке указано "без пульсации" с большой вероятностью пульсация света лампы будет менее 5%. Если это не указано и есть возможность включить лампу, посмотрите на её свет через камеру мобильного телефона. По экрану не должны идти полосы. Попробуйте покрутить карандашом или другим длинным предметом перед лампой. Если контуры карандаша размыты - пульсаций нет, если вы видите "несколько карандашей" есть видимая пульсация и такую лампу покупать не стоит.• Посмотрите, как выглядит кожа руки под светом лампы. Если цвет сероватый - у лампы низкий индекс цветопередачи и её лучше не покупать.• Сравните яркость света лампы с яркостью света лампы накаливания или другой лампы, яркость которой вам известна. Приблизительное сравнение можно сделать с помощью датчика света большинства смартфонов на Android. Установите любое приложение-люксметр (например Sensors Multitool и там выберите "light"). Датчики всех смартфонов не откалиброваны, поэтому значения у всех смартфонов будут совершенно разными, но для сравнения это не важно. Заранее возьмите дома матовую лампу такой же формы, как вы хотите купить, запустите приложение и прислоните смартфон датчиком к лампе (датчик находится над экраном слева или справа, подносите его к верхушке обычных ламп и к центру бока ламп-свечек). Запишите получившееся значение. В магазине включите лампу, подождите хотя бы минуту (при прогреве светодиодные лампы теряют до 12% яркости), запустите приложение и прислоните датчик к лампе. Сравните значение с измеренным дома. Теперь вы почти точно будете знать, ярче измеряемая лампа, чем та, которая была измерена дома, или тусклее.• Обратите внимание на дату производства лампы (у большинства ламп она указана на корпусе). Если лампа выпущена более, чем два года назад, лучше её не покупайте - прогресс идёт очень быстро и современные лампы лучше тех, которые выпускались раньше.• Обратите внимание на гарантийный срок. Если гарантия большая (3-5) лет, вероятность выхода лампы из строя гораздо меньше."