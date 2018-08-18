|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:36
investorkiev написав: Унуноктий написав:
https://ubr.ua/market/real-estate/borba-za-etazhnost-v-ukraine-razreshili-vozvodit-meha-neboskreby-3889629?fbclid=IwAR11FlFFaHjoR4ZoucoSzbUNbq2Qnf13TIiJ3FOSrucSpxOEjmfoA7EzJXY
Оттуда:
Уровень заработной платы в Киеве вырос бы как минимум в два раза", - резюмирует президент Конфедерации строителей Украины.
Люблю неадекватных чуваков. Каждый небоскреб в Москоу-сити обошелся около 1 млрд дол.
Интересно, сколько кредитов МВФ понадобится на постройку Киев-Сити?
Лева Парцхаладзе - еще тот "радетель".
Дяде просто размахнуться негде. Была бы его воля, все исторические здания вокруг Крещатика были бы признаны аварийными и снесены, а на месте Липок Манхэттен бы вырос.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8930
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 2343 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:43
_Mykola_ написав:
Чтобы LED лампочки и светодиоды нормально светили, их надо правильно выбирать при покупке, и проверять на мерцание и Индекс цветопередачи (CRI, Ra) (даже тот же ламптестру в помощь)
У нас же не контролируются изделия. Везут шо подешевле, профит побольше, на коробке написано чтоб покупали. Проверив камерой телехфона может не мерцать новая лампа, со временем начнет мерцать, т.к. электролит сдох.
Года 3 назад купил Gauss Elementary 23220 10 Вт A60, было написано что не мерцают. До сих пор не мерцают - повезло. Недавно увидел такие же в эпике - снова надпись "без мерцания", проверил - адское мерцание новой лампы.
Сайт ламптестру не относится к покупаемому продукту. Разные партии могут быть.
_Mykola_ написав:
Надо всего-лишь думать при выборе освещения, продумать зонирование освещения, которое добавляет комфорта.
Всего-лишь) Не думаю, что спрятанная в потолок лента добавит комфорта, разве что покрасоваться перед гостями. А точечный светильник шарашаший вниз при низких потолках тоже не очень комфортен не говоря об обслуживании.
_Mykola_ написав:
Выбор светодиодных ламп - задача непростая.
Среди ширпотреба так и есть. Поэтому сделал сам в квартире на нормальных светодиодах и блоках питания. В туалете CRI 95 в комнатах CRI более 85, пульсации не более 1,3% (можно меньше, но то такое). Из готового хорошего пока выбирал их сняли/собирались снять с продажи т.к. не продаются из-за цены.
-
Svet
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 19.08.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:53
necovi4 написав:
Согласен, нех впрягаться в дорогущие ремонты, если речь идёт о квартирах под аренду.
Может нет опыта, не повезло со строителями, залет какой нить, не умеют считать и прочее. Всякое бывает.
-
Svet
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 19.08.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:35
Знаки - они повсюду.
Пару десятков лет назад Индия открыла свой рынок для иностранных инвесторов, которым со старта понадобилось место для строительства своих офисов/башен/колл-центров.
Так как в Дели земля была большей частью распродана, экспаты начали осваивать пригород и поселки-спутники, где участки принадлежали в основном мелким фермерам. Фермеры в Индии (и не только в Индии, че уж) - это, в основном, бедные люди, которые за ночь разбогатели, продавая на пике спроса свои земли транснациональным корпорациям под коммерческую недвижимость.
Спустя 20+ лет можно проанализировать, как индийские аграрии распорядились этим неожиданно свалившимся на них богатством.
Они обновляли дома, демонстрируя свой новый статус.
Закатывали раскошные свадьбы, на которые приглашали звезд Болливуда.
Заказывали вертолеты для перемещений по стране.
Их дети с пеленок привыкали к обеспеченной жизни и в принципе не знали, что такое «копить» или «работать».
Это второе поколение ничегошеньки не умело, только тратить, а никакой пассивный бизнес взамен аграрному их родители не удосужились создать. Даже возможности вернуться к истокам - фермерству - у них не было, так как земля была продана и на ней давно были возведены высотки для сотрудников условного Дюпон с чеком 250к долларов за двушку.
На сегодня никакого фермерства в пригороде Дели нет. Зато очень развились мафиозные группировки, состоящие из тех самых золотых фермерских детишек - работать они не желают и/или не умеют.
Ну и полагаю, что ни для кого не секрет - люди на всех субконтинентах одинаковы.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:27
investorkiev написав:
Знаки - они повсюду.
Пару десятков лет назад Индия открыла свой рынок для иностранных инвесторов, которым со старта понадобилось место для строительства своих офисов/башен/колл-центров.
Так как в Дели земля была большей частью распродана, экспаты начали осваивать пригород и поселки-спутники, где участки принадлежали в основном мелким фермерам. Фермеры в Индии (и не только в Индии, че уж) - это, в основном, бедные люди, которые за ночь разбогатели, продавая на пике спроса свои земли транснациональным корпорациям под коммерческую недвижимость.
Спустя 20+ лет можно проанализировать, как индийские аграрии распорядились этим неожиданно свалившимся на них богатством.
Они обновляли дома, демонстрируя свой новый статус.
Закатывали раскошные свадьбы, на которые приглашали звезд Болливуда.
Заказывали вертолеты для перемещений по стране.
Их дети с пеленок привыкали к обеспеченной жизни и в принципе не знали, что такое «копить» или «работать».
Это второе поколение ничегошеньки не умело, только тратить, а никакой пассивный бизнес взамен аграрному их родители не удосужились создать. Даже возможности вернуться к истокам - фермерству - у них не было, так как земля была продана и на ней давно были возведены высотки для сотрудников условного Дюпон с чеком 250к долларов за двушку.
На сегодня никакого фермерства в пригороде Дели нет. Зато очень развились мафиозные группировки, состоящие из тех самых золотых фермерских детишек - работать они не желают и/или не умеют.
Ну и полагаю, что ни для кого не секрет - люди на всех субконтинентах одинаковы.
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20757
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:39
Унуноктий написав:
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
Вкладывать деньги в образование детей.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33009
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:56
airmax78 написав: Унуноктий написав:
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:00
airmax78 написав: Унуноктий написав:
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
Вкладывать деньги в образование детей.
точно! согласен в этом суть поста трибеки
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20757
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:03
Ну что, я так понимаю сбили наш Боинг иранские ПВО.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33009
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:04
investorkiev написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
У нас эта схема работать не будет, так как 95% наших "фермеров" владеют таким количеством земли, что денег от её продажи хватит разве что на комнату в пригороде Бучи, а остальные 5% уже давно запакованы и недвигой и всем остальным!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1669
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17381
|2774192
|
Чет 09 січ, 2020 19:51
shapo
|
|461
|190495
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9899
|
|