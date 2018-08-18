Додано: Чет 09 січ, 2020 21:35

Знаки - они повсюду.



Пару десятков лет назад Индия открыла свой рынок для иностранных инвесторов, которым со старта понадобилось место для строительства своих офисов/башен/колл-центров.



Так как в Дели земля была большей частью распродана, экспаты начали осваивать пригород и поселки-спутники, где участки принадлежали в основном мелким фермерам. Фермеры в Индии (и не только в Индии, че уж) - это, в основном, бедные люди, которые за ночь разбогатели, продавая на пике спроса свои земли транснациональным корпорациям под коммерческую недвижимость.



Спустя 20+ лет можно проанализировать, как индийские аграрии распорядились этим неожиданно свалившимся на них богатством.



Они обновляли дома, демонстрируя свой новый статус.



Закатывали раскошные свадьбы, на которые приглашали звезд Болливуда.



Заказывали вертолеты для перемещений по стране.



Их дети с пеленок привыкали к обеспеченной жизни и в принципе не знали, что такое «копить» или «работать».



Это второе поколение ничегошеньки не умело, только тратить, а никакой пассивный бизнес взамен аграрному их родители не удосужились создать. Даже возможности вернуться к истокам - фермерству - у них не было, так как земля была продана и на ней давно были возведены высотки для сотрудников условного Дюпон с чеком 250к долларов за двушку.



На сегодня никакого фермерства в пригороде Дели нет. Зато очень развились мафиозные группировки, состоящие из тех самых золотых фермерских детишек - работать они не желают и/или не умеют.



Ну и полагаю, что ни для кого не секрет - люди на всех субконтинентах одинаковы.