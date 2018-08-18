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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:29
asti написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
У нас эта схема работать не будет, так как 95% наших "фермеров" владеют таким количеством земли, что денег от её продажи хватит разве что на комнату в пригороде Бучи, а остальные 5% уже давно запакованы и недвигой и всем остальным!
думаю всё таки повлияет, конечно не рокета но всплеск будет
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:34
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:43
Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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