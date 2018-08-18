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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2698269927002701

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:29

  asti написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
У нас эта схема работать не будет, так как 95% наших "фермеров" владеют таким количеством земли, что денег от её продажи хватит разве что на комнату в пригороде Бучи, а остальные 5% уже давно запакованы и недвигой и всем остальным!

думаю всё таки повлияет, конечно не рокета но всплеск будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
Унуноктий
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Повідомлень: 20757
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:43

  Унуноктий написав:вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли

І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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