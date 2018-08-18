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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:29
asti написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
У нас эта схема работать не будет, так как 95% наших "фермеров" владеют таким количеством земли, что денег от её продажи хватит разве что на комнату в пригороде Бучи, а остальные 5% уже давно запакованы и недвигой и всем остальным!
думаю всё таки повлияет, конечно не рокета но всплеск будет
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Унуноктий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:34
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:43
Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:45
Frant написав: Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
как что? рокета!)
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:53
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
как что? рокета!)
Рокета, испепеляющая КРЖН (как там в теории было - ОШ, УВ, ЯЗ?)
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:28
investorkiev написав:
Продавать квартиры владельцам земли!!!
До 2008 успешно продавали огороды с переводом под застройку и под дачи. Деньги не маленькие, особенно в конче-заспах всяких. Кто на что потратил (пропил, импортную тачку крутую шоп круче чем у соседа, айфоны себе и любовницам, поездки по заграницам разным, кто купил квартиру в городе, кто уехать в другую страну и др). Думаю не суперглобально повлияло на рынок недвижимости в городе т.к. много куда можно протрынькать.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:33
Xenon написав:
офтоп , про цены на недвигу
Комфорт-Таун, паркинги, 3 года назад цена была от 7500-8000 за место (начиная со 2 этажа и выше);
на сегодня заканчивают строить 4 новых паркинга на отшибе, цена- 14000 на верхних этажах! ниже 3его уже все распродано
а так то да, дешевеет
И какая там цена аренды паркинга?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:57
airmax78 написав:
Ну что, я так понимаю сбили наш Боинг иранские ПВО.
Это было понятно в тот же день.
Всем, кто ждёт мануал - соре, пока не успел. Все будет!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:17
trololo написав: airmax78 написав:
Ну что, я так понимаю сбили наш Боинг иранские ПВО.
Это было понятно в тот же день.
Всем, кто ждёт мануал - соре, пока не успел. Все будет!
Я все-таки надеялся на случайность. На стаю птиц. Птеродактилей. Но что так тупо просто шмальнут ракетой над своим же аэропортом - не ожидал. Росиянцы должны научить и своих и чужих далпайопав, которым они дают в руки свои системы ПВО, различать на радаре гражданские самолеты.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:47
airmax78 написав:
Росиянцы должны научить и своих и чужих далпайопав, которым они дают в руки свои системы ПВО, различать на радаре гражданские самолеты.
Им бы самим научиться так не делать. Пока что они могут только давать мастер-классы по тупой брехне
главное оружие рашистов - ложь
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