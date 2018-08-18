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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:29

  asti написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Вкладывать деньги в образование детей.
Продавать квартиры владельцам земли!!!
У нас эта схема работать не будет, так как 95% наших "фермеров" владеют таким количеством земли, что денег от её продажи хватит разве что на комнату в пригороде Бучи, а остальные 5% уже давно запакованы и недвигой и всем остальным!

думаю всё таки повлияет, конечно не рокета но всплеск будет
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:43

  Унуноктий написав:вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли

І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:45

  Frant написав:
  Унуноктий написав:вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли

І що?

как что? рокета!)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:53

  Унуноктий написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли

І що?

как что? рокета!)

Рокета, испепеляющая КРЖН (как там в теории было - ОШ, УВ, ЯЗ?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Продавать квартиры владельцам земли!!!

До 2008 успешно продавали огороды с переводом под застройку и под дачи. Деньги не маленькие, особенно в конче-заспах всяких. Кто на что потратил (пропил, импортную тачку крутую шоп круче чем у соседа, айфоны себе и любовницам, поездки по заграницам разным, кто купил квартиру в городе, кто уехать в другую страну и др). Думаю не суперглобально повлияло на рынок недвижимости в городе т.к. много куда можно протрынькать.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:офтоп , про цены на недвигу :)

Комфорт-Таун, паркинги, 3 года назад цена была от 7500-8000 за место (начиная со 2 этажа и выше);
на сегодня заканчивают строить 4 новых паркинга на отшибе, цена- 14000 на верхних этажах! ниже 3его уже все распродано

а так то да, дешевеет :)
И какая там цена аренды паркинга?

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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:57

  airmax78 написав:Ну что, я так понимаю сбили наш Боинг иранские ПВО.

Это было понятно в тот же день.

Всем, кто ждёт мануал - соре, пока не успел. Все будет!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:17

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну что, я так понимаю сбили наш Боинг иранские ПВО.

Это было понятно в тот же день.

Всем, кто ждёт мануал - соре, пока не успел. Все будет!

Я все-таки надеялся на случайность. На стаю птиц. Птеродактилей. Но что так тупо просто шмальнут ракетой над своим же аэропортом - не ожидал. Росиянцы должны научить и своих и чужих далпайопав, которым они дают в руки свои системы ПВО, различать на радаре гражданские самолеты.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:47

  airmax78 написав:Росиянцы должны научить и своих и чужих далпайопав, которым они дают в руки свои системы ПВО, различать на радаре гражданские самолеты.


Им бы самим научиться так не делать. Пока что они могут только давать мастер-классы по тупой брехне
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 2699270027012702>
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