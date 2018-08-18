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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:51
airmax78
Где вычитали что С400 или Буком каким персы еппнули по нашему Боингу?
И нах это надо было делать по удаляющемуся самолету?
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барабашов
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П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
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