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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:34
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
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Унуноктий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:43
Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:45
Frant написав: Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
как что? рокета!)
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Унуноктий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:53
Унуноктий написав: Frant написав: Унуноктий написав:
вообще ждём вторника по ОВГЗ и четверрг по голосованию по рынку земли
І що?
как что? рокета!)
Рокета, испепеляющая КРЖН (как там в теории было - ОШ, УВ, ЯЗ?)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:28
investorkiev написав:
Продавать квартиры владельцам земли!!!
До 2008 успешно продавали огороды с переводом под застройку и под дачи. Деньги не маленькие, особенно в конче-заспах всяких. Кто на что потратил (пропил, импортную тачку крутую шоп круче чем у соседа, айфоны себе и любовницам, поездки по заграницам разным, кто купил квартиру в городе, кто уехать в другую страну и др). Думаю не суперглобально повлияло на рынок недвижимости в городе т.к. много куда можно протрынькать.
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Svet
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:33
Xenon написав:
офтоп , про цены на недвигу
Комфорт-Таун, паркинги, 3 года назад цена была от 7500-8000 за место (начиная со 2 этажа и выше);
на сегодня заканчивают строить 4 новых паркинга на отшибе, цена- 14000 на верхних этажах! ниже 3его уже все распродано
а так то да, дешевеет
И какая там цена аренды паркинга?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:33
Svet написав: investorkiev написав:
Продавать квартиры владельцам земли!!!
До 2008 успешно продавали огороды с переводом под застройку и под дачи. Деньги не маленькие, особенно в конче-заспах всяких. Кто на что потратил (пропил, импортную тачку крутую шоп круче чем у соседа, айфоны себе и любовницам, поездки по заграницам разным, кто купил квартиру в городе, кто уехать в другую страну и др). Думаю не суперглобально повлияло на рынок недвижимости в городе т.к. много куда можно протрынькать.
Детям квартиру в Киеве что никто не купил?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:47
Что бывает когда у селян появляются деньги вы можете увидеть на примере Хмельницкого.
Абсолютно нулячий город в котором нет НИЧЕГО переживает строительный бум.
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Santehnik
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:18
Santehnik написав:
Что бывает когда у селян появляются деньги вы можете увидеть на примере Хмельницкого.
Абсолютно нулячий город в котором нет НИЧЕГО переживает строительный бум.
**а ничего нет... огромное количество цеховиков отшивающих пол украины
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Унуноктий
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:58
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
я шото не понял, так что покупать квартиры или землю под киевом?
Вкладывать деньги в образование детей.
точно! согласен в этом суть поста трибеки
Знания быстро устаревают. Надо учить учиться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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