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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:28

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Вкладывать деньги в образование детей.

точно! согласен в этом суть поста трибеки

Знания быстро устаревают. Надо учить учиться

Малой готовится к сдаче языкового экзамена на С1.
Надеюсь, эти знания устареют не скоро
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:31

  trololo написав:
  vladimir07 написав:
  trololo написав:если это сообщение наберет 20 лайков, сделаю краткую, но эффективную инструкцию для простого человека не-юриста, как проверить объект перед покупкой за 55 минут. речь о вторичке, первичка вся индивидуально должна рассматриваться.


Уже 22й по счету есть, ждем инструкцию !


Отлично, вечером буду дома за компом, займусь.


trololo, где инструкция? Народ уже заждался... :?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если поставите 20 лайков я быстрее напишу инструкцию чем трололо(на то он и трололо)
PS4
 
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