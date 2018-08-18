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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:28
Serg-ik написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Вкладывать деньги в образование детей.
точно! согласен в этом суть поста трибеки
Знания быстро устаревают. Надо учить учиться
Малой готовится к сдаче языкового экзамена на С1.
Надеюсь, эти знания устареют не скоро
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:31
trololo написав: vladimir07 написав: trololo написав:
если это сообщение наберет 20 лайков, сделаю краткую, но эффективную инструкцию для простого человека не-юриста, как проверить объект перед покупкой за 55 минут. речь о вторичке, первичка вся индивидуально должна рассматриваться.
Уже 22й по счету есть, ждем инструкцию !
Отлично, вечером буду дома за компом, займусь.
trololo, где инструкция? Народ уже заждался...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32
если поставите 20 лайков я быстрее напишу инструкцию чем трололо(на то он и трололо)
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