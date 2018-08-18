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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:28
Serg-ik написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Вкладывать деньги в образование детей.
точно! согласен в этом суть поста трибеки
Знания быстро устаревают. Надо учить учиться
Малой готовится к сдаче языкового экзамена на С1.
Надеюсь, эти знания устареют не скоро
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antey1969
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:31
trololo написав: vladimir07 написав: trololo написав:
если это сообщение наберет 20 лайков, сделаю краткую, но эффективную инструкцию для простого человека не-юриста, как проверить объект перед покупкой за 55 минут. речь о вторичке, первичка вся индивидуально должна рассматриваться.
Уже 22й по счету есть, ждем инструкцию !
Отлично, вечером буду дома за компом, займусь.
trololo, где инструкция? Народ уже заждался...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32
если поставите 20 лайков я быстрее напишу инструкцию чем трололо(на то он и трололо)
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PS4
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:03
PS4 написав:
если поставите 20 лайков я быстрее напишу инструкцию чем трололо(на то он и трололо)
вам никто не мешает сделать альтернативный вариант, люди спасибо скажут. свое я допиливаю в перерывах между основной работой, извините, кто ждет. думаю до конца рабочего дня выложу наконец-то.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:23
Santehnik написав:
Что бывает когда у селян появляются деньги вы можете увидеть на примере Хмельницкого.
Абсолютно нулячий город в котором нет НИЧЕГО переживает строительный бум.
поддерживаю, я не сильно уверен что "пересичный пайовик" (семья) сможет качнуть КРЖН, миркую что это нужно иметь хотя бы 10га. Но вот если под эту землю (в залог) дадут кредит, это могло бы оживить новострои.
А вообще кто что думает, по земле? Купить квартиру или лучше земли несколько десятков га? Есть несколько вариантов с преимущественным правом у родственников.
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Diego
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:52
Diego написав: Santehnik написав:
Что бывает когда у селян появляются деньги вы можете увидеть на примере Хмельницкого.
Абсолютно нулячий город в котором нет НИЧЕГО переживает строительный бум.
поддерживаю, я не сильно уверен что "пересичный пайовик" (семья) сможет качнуть КРЖН, миркую что это нужно иметь хотя бы 10га. Но вот если под эту землю (в залог) дадут кредит, это могло бы оживить новострои.
А вообще кто что думает, по земле? Купить квартиру или лучше земли несколько десятков га? Есть несколько вариантов с преимущественным правом у родственников.
Землю однозначно. "Ее же больше не производят"(с)
Если серьезно, то так же как и с квартирами: ключевой вопрос где и за сколько?
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 10 січ, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:52
Diego написав:
А вообще кто что думает, по земле? Купить квартиру или лучше земли несколько десятков га? Есть несколько вариантов с преимущественным правом у родственников.
Я бы купил землю. Народ любит все новое, но осторожничает. Откроют землю, там может надуться пузырь. Побегут. Сначала профессиональные инвесторы, потом "чистильщики обуви". В любую пирамиду нужно вскочить первым и выскочить не последним.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:56
Vlad442 написав: Diego написав:
А вообще кто что думает, по земле? Купить квартиру или лучше земли несколько десятков га? Есть несколько вариантов с преимущественным правом у родственников.
Я бы купил землю. Народ любит все новое, но осторожничает. Откроют землю, там может надуться пузырь. Побегут. Сначала профессиональные инвесторы, потом "чистильщики обуви". В любую пирамиду нужно вскочить первым и выскочить не последним.
Не думаю что в землю прямо так побегут. Сколько сейчас агрохолдинги платят аренды за 1 га?
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airmax78
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:02
airmax78 написав:
Сколько сейчас агрохолдинги платят аренды за 1 га?
2-2.5к грн
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Diego
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:09
airmax78 написав:
Не думаю что в землю прямо так побегут. Сколько сейчас агрохолдинги платят аренды за 1 га?
Пузырь возникает не когда люди считают рентабельность, а когда знают, что дорожает, и купив сегодня за Х, завтра продашь за 2Х.
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Vlad442
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