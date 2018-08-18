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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2700270127022703

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Diego написав:
  airmax78 написав:Сколько сейчас агрохолдинги платят аренды за 1 га?

2-2.5к грн
Мне с*** за пай заплатили 5000 грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:купив сегодня за Х, завтра продашь за 2Х.

есть похожая история, один человек поспособствовал и 20 АТОвцам выделили по 2га земли, которую 19 из них успешно ему же продали, кроме одного хитрого парня, в итоге получившего 4Х. Если оставить рассуждения о не джентльменском поведении, в сухом остатке - достаточно выгодная операция. Вот только я бы наверное так не рискнул торговаться с агрохолдингом с тыс. га, все нужно помнить где мы живем
Diego
 
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