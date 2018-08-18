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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:12
Diego написав: airmax78 написав:
Сколько сейчас агрохолдинги платят аренды за 1 га?
2-2.5к грн
Мне с*** за пай заплатили 5000 грн.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:18
Vlad442 написав:
купив сегодня за Х, завтра продашь за 2Х.
есть похожая история, один человек поспособствовал и 20 АТОвцам выделили по 2га земли, которую 19 из них успешно ему же продали, кроме одного хитрого парня, в итоге получившего 4Х. Если оставить рассуждения о не джентльменском поведении, в сухом остатке - достаточно выгодная операция. Вот только я бы наверное так не рискнул торговаться с агрохолдингом с тыс. га, все нужно помнить где мы живем
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Diego
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