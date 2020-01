Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:56

Для нормальной проверки первым делом просим продавца копию правоустанавливающего документа и копию ИД кода собственника. Если не дают – ищем сами в любом случае.1. Первым делом создаем ключ ЕЦП (и записываем пароль), проще всего в приват24, если уже есть – идем дальше.2. Начинаем проверку объекта с проверки регистрации права собственности. Если объект свежий, либо по нему были сделки после декабря 2013 года, либо собственник сам пошел внес в реестр – он будет светиться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.Идем по этому адресуи нажимаем первую ссылку – «отримати довідку»Начинаем искать по адресу. Каждый запрос платный – цена вопроса 23 гривны, для оплаты нужна карта. Если обьект нашелся с первого раза, сохраняем полученную справку и ищем по коду собственника – ведь не лишним будет знать, что у него еще есть за объекты, и нет ли по ним проблем с кредиторами, женой или правоохранительными органами. Данные по одному и тому же обьекту в разных витягах (довідках по адресу и по идентификационному коду продавца) должны совпадать до запятой.Если у нас получилось получить инфо о регистрации по адресу – мы теперь знаем регистрационный номер объекта (набор цифр), желательно сделать повторный витяг с использованием этого номера (а не адреса). Если речь о нежилом фонде – адрес стоит проверить без указания литеры (буквы), только по номеру (т.е вместо ул. Карлося, 14-Б, сделать витяг по «ул. Карлоса 14», там будут все литеры.Если собственность «спільна часткова» - общая сумма дробей по объекту должна давать 1/1, если какая-то часть не зарегистрирована – это проблема, т.к. отчуждение возможно только при согласии всех совладельцев (можно обойти этот запрет например через дарение, но это нарушение закона т.е. риск). Справки с ДРРП изучаем внимательно, от корки до корки. Бывает, что подтягивает смежные объекты по адресу, со своими запретами, которые нас не касаются. Бывает, если речь идет о частичной совместной собственности (это когда долевое участие разных лиц типа 3/8 частей и т.д.) – в реєстре может быть арест или запрет на какую-то часть. Помним, что по закону, распоряжение часткою может быть только по согласию всех совладельцев. Бывает так, что совладелец есть - но в реестрах мы его не видим. Например это жена, при условии, что имущество приобретено в браке. Обязательно проверяем дату получение объекта в собственность и дату заключения брака (в паспорте+в свидетельстве). Проверяем прописку детей, никогда не покупайте жилое с малолетними, сначала выписались - потом продаем.Наша задача на данном этапе (проверка в реестра прав на недвижимость) – получить максимальное количество данных по объекту, что прогнать их по судебным реестрам на предмет упоминания и дальнейшего исследования. Если по объекту есть ограничения на отчуждения – мы это увидим, а также кратенько причину, кто сделал запрет (это может быть ипотека, арест или другое).!! если объекта в реестре нет, такое бывает для объектов которые в собственности больше 6 лет без движения – обращаемся к тому, у кого есть доступ в «старый» реестр. Это регистраторы, нотариусы и (редко) адвокаты. Тут все индивидуально по оплате, как договоритесь. Также у таких людей можно 50-500 дол (от жадности зависит) заказать историю регистрационных действий по обьекту, для максимальной глубины изучения переходов прав собственности – рекомендуется, если таких переходов могло быть много.3. Судебная проверкаДля проверки по судам есть два ресурса – реестр судебных решенийсудова владаВ первом выложены судебные решения и определения, но частично обезличены, т.е. ФИО заменено на ОСОБА_1, иногда помощники судей затирают адреса и регистрационные номера недвижимости, но обычно что-то да проскакивает.Важно!! Документов в реестре ну очень много, нам надо будет научиться составлять правильно запросы, чтобы не пропустить важное, и не лопатить лишнее.Например, если мы ищем конкретную фразу, заключаем ее в лапки «» и проверяем варианты, например наша квартира на улице им. Диспетчера Карлоса, 14, квартира 88. Забиваем по очереди:«вулиця Диспетчера Карлоса, будинок 14»«вулиця Диспетчера Карлоса» AND «будинок 14» AND «квартира 88»«вулиця Карлоса, б. 14» и т.д.Также эти запросы забиваем и без кавычек, выдаст много мусора, но можно отсортировать по дате и почитать хотя бы точечно свежее. Тут все зависит от фантазии и лени, чем больше вариантов вы проверили вручную, тем надежнее результат проверки. Естественно, вместо адреса также надо использовать регистрационный номер объекта недвижимости, фио продавца, кадастровые номера, отличительные слова (например название ЖК) , идент код продавца, также можно взять данные из правоустанавливающего документа, и проверить продавца, который продавал текущему продавцу, т.е. копнуть на уровень ниже. Если улицы переименовывались (проверяем в гугле) проверяем и старый и новый вариант.Если в ответ на запрос выдало много документов, но часть из них о чем то левом, и это легко отсечь, добавляем в поиск оператор NOT и текст в кавычках. Например, по нашему адресу есть какое-то предприятие, по которому много судов и они точно с нашим объектом не связаны (становится понятно после третьего пролистаного), пишем запрос«вулиця Диспетчера Карлоса» AND «будинок 14» NOT «КАФЕ ПОДВАЛ».Второй ресурс - судова владаТут можно искать по сторонам процесса – ФИО и наименованию предприятий. Плохо, когда у продавца популярное имя и фамилия, может выдавать много дел, которые нам не нужны, но обычно их несложно пролистать и детально посмотреть. Обращаем внимание на юрисдикцию суда – т.е если продавец зарегистрирован в Жмеринке, в первую очередь изучаем суды Винницкой области. Также смотрим на «Предмет позову» – фиксируем номера дел тех, что связаны визнання недійсним договору, розірвання, стягнення коштів, визнання права власності, витребування, поділ майна, скасування державної реєстрації, і все в таком духе.Почитать надо все, что вызывает малейшее подозрение. Чтобы изучить заинтересовавшее нас дело детальнее, фиксируем Єдиний унікальний номер справи и «Номер провадження», потом эти номера вводим в форме по первой ссылкесортируем по дате и читаем суть судебного разбирательства, обращаем внимание на РІШЕННЯ ПОСТАНОВА ВИРОК, можно пропускать УХВАЛА на первом этапе изучения, а то документов может быть очень много. Когда читаем, мы уже уверенно понимаем, кто у нас ОСОБА 1 а кто ОСОБА 2 (позивач відповідач).3. Проверка участкаИдем сюдавводим кадастровый номер. Если номера нет но знаем точное местоположение участка – переключаем справа «Шари» на Ортофотоплан и ищем в привязке к местности, определяем кадастровый номер и целевое назначение. По интересующему нас участку надо кликнуть мышкой, появится меню из трех пунктов, можем заказать витяг (при заказе указать что хотим получить также в электронной форме, цена в районе 100 грн). Ждать 1-2 рабочих дня. Можно кратенько и бесплатно посмотреть «Інформацію про право власності та речові права», там так же будет указан документ на основании которого был выдан акт (договор купли продажи или решение сельсовета например).Этот документ также проверяем по судебным реестрам по аналогии с адресом, бывает всплывает обжалование прокуратурой, если это первичный землеотвод и особенно в зонах водоемов.по гуглу ищем решения местных органов власти о разработке и утверждении документации типа генеральных планов, детальных планов территории, о смене целевого назначения и тому подобного.Стоит сверить близость участка с картой магистральных газопроводов, обойти все пешком вокруг в поиске знаков. Охранные зоны очень большие от 100 до 250 метров, сам случайно чуть не купил такой участок с целевым "под садовоство". естественно, строить на таком не получится, перевести целевое - тоже. в Кадастровой карте таких ограничений не видно, но пролезным будет оценить всю местность в большом масштабе, что-то такое обычно видно.ю4. Финальные проверкиНесмотря на очевидность и примитивность метода, многие юристы забывают о нем и пропускают важные сведения по продавцу/объекту. забить №№ кадастрового квартала в Гугл (это кадастровый номер в сокращенном варианте без последних цифр, чтобы зацепить соседей), аналогичным образом проверить адрес и особу продавца, связи, скандалы, декларации всплывут, особенно если это гос служащий или любитель кидать контрагентов.Также проверяем продавца и его жену (если это общее семейное имущество) реестре должников по адресу