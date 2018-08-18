Мне с*** за пай заплатили 5000 грн.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть похожая история, один человек поспособствовал и 20 АТОвцам выделили по 2га земли, которую 19 из них успешно ему же продали, кроме одного хитрого парня, в итоге получившего 4Х. Если оставить рассуждения о не джентльменском поведении, в сухом остатке - достаточно выгодная операция. Вот только я бы наверное так не рискнул торговаться с агрохолдингом с тыс. га, все нужно помнить где мы живем
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:48
Не знаю на счет квартир в Киеве. У селян появились джипы, прокачивались дома.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:56
Как проверять объекты недвижимости перед покупкой
Для нормальной проверки первым делом просим продавца копию правоустанавливающего документа и копию ИД кода собственника. Если не дают – ищем сами в любом случае.
1. Первым делом создаем ключ ЕЦП (и записываем пароль), проще всего в приват24, если уже есть – идем дальше.
2. Начинаем проверку объекта с проверки регистрации права собственности. Если объект свежий, либо по нему были сделки после декабря 2013 года, либо собственник сам пошел внес в реестр – он будет светиться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Идем по этому адресу
Начинаем искать по адресу. Каждый запрос платный – цена вопроса 23 гривны, для оплаты нужна карта. Если обьект нашелся с первого раза, сохраняем полученную справку и ищем по коду собственника – ведь не лишним будет знать, что у него еще есть за объекты, и нет ли по ним проблем с кредиторами, женой или правоохранительными органами. Данные по одному и тому же обьекту в разных витягах (довідках по адресу и по идентификационному коду продавца) должны совпадать до запятой.
Если у нас получилось получить инфо о регистрации по адресу – мы теперь знаем регистрационный номер объекта (набор цифр), желательно сделать повторный витяг с использованием этого номера (а не адреса). Если речь о нежилом фонде – адрес стоит проверить без указания литеры (буквы), только по номеру (т.е вместо ул. Карлося, 14-Б, сделать витяг по «ул. Карлоса 14», там будут все литеры.
Если собственность «спільна часткова» - общая сумма дробей по объекту должна давать 1/1, если какая-то часть не зарегистрирована – это проблема, т.к. отчуждение возможно только при согласии всех совладельцев (можно обойти этот запрет например через дарение, но это нарушение закона т.е. риск). Справки с ДРРП изучаем внимательно, от корки до корки. Бывает, что подтягивает смежные объекты по адресу, со своими запретами, которые нас не касаются. Бывает, если речь идет о частичной совместной собственности (это когда долевое участие разных лиц типа 3/8 частей и т.д.) – в реєстре может быть арест или запрет на какую-то часть. Помним, что по закону, распоряжение часткою может быть только по согласию всех совладельцев. Бывает так, что совладелец есть - но в реестрах мы его не видим. Например это жена, при условии, что имущество приобретено в браке. Обязательно проверяем дату получение объекта в собственность и дату заключения брака (в паспорте+в свидетельстве). Проверяем прописку детей, никогда не покупайте жилое с малолетними, сначала выписались - потом продаем.
Наша задача на данном этапе (проверка в реестра прав на недвижимость) – получить максимальное количество данных по объекту, что прогнать их по судебным реестрам на предмет упоминания и дальнейшего исследования. Если по объекту есть ограничения на отчуждения – мы это увидим, а также кратенько причину, кто сделал запрет (это может быть ипотека, арест или другое).
!! если объекта в реестре нет, такое бывает для объектов которые в собственности больше 6 лет без движения – обращаемся к тому, у кого есть доступ в «старый» реестр. Это регистраторы, нотариусы и (редко) адвокаты. Тут все индивидуально по оплате, как договоритесь. Также у таких людей можно 50-500 дол (от жадности зависит) заказать историю регистрационных действий по обьекту, для максимальной глубины изучения переходов прав собственности – рекомендуется, если таких переходов могло быть много.
3. Судебная проверка
Для проверки по судам есть два ресурса – реестр судебных решений
судова влада
В первом выложены судебные решения и определения, но частично обезличены, т.е. ФИО заменено на ОСОБА_1, иногда помощники судей затирают адреса и регистрационные номера недвижимости, но обычно что-то да проскакивает.
Важно!! Документов в реестре ну очень много, нам надо будет научиться составлять правильно запросы, чтобы не пропустить важное, и не лопатить лишнее.
Например, если мы ищем конкретную фразу, заключаем ее в лапки «» и проверяем варианты, например наша квартира на улице им. Диспетчера Карлоса, 14, квартира 88. Забиваем по очереди:
«вулиця Диспетчера Карлоса, будинок 14»
«вулиця Диспетчера Карлоса» AND «будинок 14» AND «квартира 88»
«вулиця Карлоса, б. 14» и т.д.
Также эти запросы забиваем и без кавычек, выдаст много мусора, но можно отсортировать по дате и почитать хотя бы точечно свежее. Тут все зависит от фантазии и лени, чем больше вариантов вы проверили вручную, тем надежнее результат проверки. Естественно, вместо адреса также надо использовать регистрационный номер объекта недвижимости, фио продавца, кадастровые номера, отличительные слова (например название ЖК) , идент код продавца, также можно взять данные из правоустанавливающего документа, и проверить продавца, который продавал текущему продавцу, т.е. копнуть на уровень ниже. Если улицы переименовывались (проверяем в гугле) проверяем и старый и новый вариант.
Если в ответ на запрос выдало много документов, но часть из них о чем то левом, и это легко отсечь, добавляем в поиск оператор NOT и текст в кавычках. Например, по нашему адресу есть какое-то предприятие, по которому много судов и они точно с нашим объектом не связаны (становится понятно после третьего пролистаного), пишем запрос
«вулиця Диспетчера Карлоса» AND «будинок 14» NOT «КАФЕ ПОДВАЛ».
Второй ресурс - судова влада
Тут можно искать по сторонам процесса – ФИО и наименованию предприятий. Плохо, когда у продавца популярное имя и фамилия, может выдавать много дел, которые нам не нужны, но обычно их несложно пролистать и детально посмотреть. Обращаем внимание на юрисдикцию суда – т.е если продавец зарегистрирован в Жмеринке, в первую очередь изучаем суды Винницкой области. Также смотрим на «Предмет позову» – фиксируем номера дел тех, что связаны визнання недійсним договору, розірвання, стягнення коштів, визнання права власності, витребування, поділ майна, скасування державної реєстрації, і все в таком духе.
Почитать надо все, что вызывает малейшее подозрение. Чтобы изучить заинтересовавшее нас дело детальнее, фиксируем Єдиний унікальний номер справи и «Номер провадження», потом эти номера вводим в форме по первой ссылке
3. Проверка участка
Идем сюда
Этот документ также проверяем по судебным реестрам по аналогии с адресом, бывает всплывает обжалование прокуратурой, если это первичный землеотвод и особенно в зонах водоемов.
по гуглу ищем решения местных органов власти о разработке и утверждении документации типа генеральных планов, детальных планов территории, о смене целевого назначения и тому подобного.
Стоит сверить близость участка с картой магистральных газопроводов, обойти все пешком вокруг в поиске знаков. Охранные зоны очень большие от 100 до 250 метров, сам случайно чуть не купил такой участок с целевым "под садовоство". естественно, строить на таком не получится, перевести целевое - тоже. в Кадастровой карте таких ограничений не видно, но пролезным будет оценить всю местность в большом масштабе, что-то такое обычно видно.ю
4. Финальные проверки
Несмотря на очевидность и примитивность метода, многие юристы забывают о нем и пропускают важные сведения по продавцу/объекту. забить №№ кадастрового квартала в Гугл (это кадастровый номер в сокращенном варианте без последних цифр, чтобы зацепить соседей), аналогичным образом проверить адрес и особу продавца, связи, скандалы, декларации всплывут, особенно если это гос служащий или любитель кидать контрагентов.
Также проверяем продавца и его жену (если это общее семейное имущество) реестре должников по адресу
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:49
trololo Делаю вывод, что если это "шлачок" , приватизированный в 90-х годах, и по нему не было движняка в виде продажи, то из дому с компа ничего не проверишь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:17
ну, как минимум можно узнать, не забегал ли продавец за легкими кредитами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:49
trololo спасибо за Ваш труд, из интересного, следуя примерно озвученному алгоритму удалось выявить что собственник ком недвиги, является отцом одного из судей райсуда, и на сам объект (его части если точно), имеется куча претензий от разного рода ФОПов (2017, 2015 и тд), а сам объект несмотря что в центре уже который год законсервирован, но из того что я понял, - обыватель сможет быть частично спокоен если ничего не нашел вовсе, т.о. видим хоть что то из озвученного проходим мимо, если Вы не "юрист от Бога" )
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58
trololo, спасибо, очень интересно.
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?
Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первая и самая главная проверка, которую должен сделать человек прежде чем покупать вторичку с длинной историей - ответить себе на вопрос: нах мне такая вторичка?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у меня куча моих объектов собственности до 2001 не видны в
Нужен свой нотарь как не крути
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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