Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58





trololo написав: ...

Проверяем прописку детей, никогда не покупайте жилое с малолетними, сначала выписались - потом продаем.

...

...Проверяем прописку детей, никогда не покупайте жилое с малолетними, сначала выписались - потом продаем....



Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?



Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).

Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.

Что скажете? trololo, спасибо, очень интересно.Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.Что скажете?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ