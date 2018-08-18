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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:13
Они то обезличены на ОСОБА_ в читаемом варианте, но вполне ловятся их же поиском.
В результате часто поиск по ФИО выдает исходник, где искомое ФИО скрыто под какой-то ОСОБА_, дальше приходится включать дедукцию )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты за горячую воду и отопление в декабре 2019 года, уменьшив его на 22-23%.
"В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м будет составлять 25,32 грн при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м, а с учетом температурного коэффициента - 32,47 грн. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшиться почти на 20 грн", – сообщило "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на директора его структурного подразделения "Энергосбыт" Константина Лопатина на сайте в пятницу.
Основанием для перерасчета стало постановление Кабмина "Некоторые вопросы начисления (определения) оплаты за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному водоснабжению в связи с изменением цены природного газа" от 24 декабря №1082, поясняет КП.
Кау отмечают в "Киевтеплоэнерго", фактическая цена газа в декабре прошлого года составила порядка 4276,69 грн/1 тыс. куб м вместо предусмотренной в тарифе 6235,51 грн/1 тыс. куб м.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:19
zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты
ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше
Шо было повышение
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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