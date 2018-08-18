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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2701270227032704

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:13

  trololo написав:Для проверки по судам есть два ресурса – реестр судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua/ и
судова влада https://court.gov.ua/fair/


В первом выложены судебные решения и определения, но частично обезличены, т.е. ФИО заменено на ОСОБА_1,


Они то обезличены на ОСОБА_ в читаемом варианте, но вполне ловятся их же поиском.
В результате часто поиск по ФИО выдает исходник, где искомое ФИО скрыто под какой-то ОСОБА_, дальше приходится включать дедукцию )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты за горячую воду и отопление в декабре 2019 года, уменьшив его на 22-23%.

"В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м будет составлять 25,32 грн при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м, а с учетом температурного коэффициента - 32,47 грн. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшиться почти на 20 грн", – сообщило "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на директора его структурного подразделения "Энергосбыт" Константина Лопатина на сайте в пятницу.

Основанием для перерасчета стало постановление Кабмина "Некоторые вопросы начисления (определения) оплаты за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному водоснабжению в связи с изменением цены природного газа" от 24 декабря №1082, поясняет КП.

Кау отмечают в "Киевтеплоэнерго", фактическая цена газа в декабре прошлого года составила порядка 4276,69 грн/1 тыс. куб м вместо предусмотренной в тарифе 6235,51 грн/1 тыс. куб м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:19

  zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты

ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше :roll: Шо было повышение :?:
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений :roll:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:03

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты

ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше :roll: Шо было повышение :?:
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений :roll:

ГИОЦ (Днепровский) еще больше - 12,8% :mrgreen: Отопление - уменьшили. Тариф на гарячую воду- без изменений.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lel написав:еще больше - 12,8%
та я на глаз 10% :wink: ,еще вчера заметил,думал сбой начальный,но потом и на мыло пришло и сегодня все "утрим и придомовые "повышены.А чего?,чет пропустил? :roll: Водоканал, заметил, свернул остатки по переплатам и боргам копейка в копейку.Было года три типа отвод гарячей +300 подача холодной -250. Сейчас итого +50 переплата сошлась как +30 и +20 соответственно.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:27

  freeze написав:
  trololo написав:Для проверки по судам есть два ресурса – реестр судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua/ и
судова влада https://court.gov.ua/fair/


В первом выложены судебные решения и определения, но частично обезличены, т.е. ФИО заменено на ОСОБА_1,


Они то обезличены на ОСОБА_ в читаемом варианте, но вполне ловятся их же поиском.
В результате часто поиск по ФИО выдает исходник, где искомое ФИО скрыто под какой-то ОСОБА_, дальше приходится включать дедукцию )))


да, я ж писал, что шифровки обычно не полные и проскакивает инфа. но надежнее смотреть сторон через судову владу и номер дела
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?


Паспортисток уже лет пять-семь нет. Центры админуслуг или миграционная служба, имхо.
Может кстати нотариусы имеют доступ к этой базе, надо будет спросить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 2701270227032704
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