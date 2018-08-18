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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:13
Они то обезличены на ОСОБА_ в читаемом варианте, но вполне ловятся их же поиском.
В результате часто поиск по ФИО выдает исходник, где искомое ФИО скрыто под какой-то ОСОБА_, дальше приходится включать дедукцию )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:15
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты за горячую воду и отопление в декабре 2019 года, уменьшив его на 22-23%.
"В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м будет составлять 25,32 грн при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м, а с учетом температурного коэффициента - 32,47 грн. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшиться почти на 20 грн", – сообщило "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на директора его структурного подразделения "Энергосбыт" Константина Лопатина на сайте в пятницу.
Основанием для перерасчета стало постановление Кабмина "Некоторые вопросы начисления (определения) оплаты за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному водоснабжению в связи с изменением цены природного газа" от 24 декабря №1082, поясняет КП.
Кау отмечают в "Киевтеплоэнерго", фактическая цена газа в декабре прошлого года составила порядка 4276,69 грн/1 тыс. куб м вместо предусмотренной в тарифе 6235,51 грн/1 тыс. куб м.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:19
zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты
ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше
Шо было повышение
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:03
Мизантрóп написав: zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты
ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше
Шо было повышение
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений
ГИОЦ (Днепровский) еще больше - 12,8%
Отопление - уменьшили. Тариф на гарячую воду- без изменений.
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lel
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:26
lel написав:
еще больше - 12,8%
та я на глаз 10%
,еще вчера заметил,думал сбой начальный,но потом и на мыло пришло и сегодня все "утрим и придомовые "повышены.А чего?,чет пропустил?
Водоканал, заметил, свернул остатки по переплатам и боргам копейка в копейку.Было года три типа отвод гарячей +300 подача холодной -250. Сейчас итого +50 переплата сошлась как +30 и +20 соответственно.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:27
freeze написав:
Они то обезличены на ОСОБА_ в читаемом варианте, но вполне ловятся их же поиском.
В результате часто поиск по ФИО выдает исходник, где искомое ФИО скрыто под какой-то ОСОБА_, дальше приходится включать дедукцию )))
да, я ж писал, что шифровки обычно не полные и проскакивает инфа. но надежнее смотреть сторон через судову владу и номер дела
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:40
galadriel написав:Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?
Паспортисток уже лет пять-семь нет. Центры админуслуг или миграционная служба, имхо.
Может кстати нотариусы имеют доступ к этой базе, надо будет спросить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:21
freeze
Забыли важный пункт.
Обязательно поговорите с соседями. Выпытать все о продаваемом имуществе, квартире и ТД.
Особенно бабушки бывают очень разговорчивы.
Легенду любую - ищите старого друга, который здесь жил, старую любовь, бабушку дедушку.
Кажется там кто то из семьи в тюрьме сидит, и ТД
Побольше закидывать прикорма, вопросов наводящих
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:05
galadriel написав:
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?
Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?
Уже давно на сделке не требуется бумажки, нотарь проверяет в реестре наличие прописанных на момент сделки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:41
Мизантрóп написав: zzzzzz написав:
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты
ГИОЦ по всем моим объектам (Дарниц,Шевченк и Голос) нарисовал за утримання и придомовую гдет на 10% больше
Шо было повышение
ЖБК и ОСББ (Шевчен и Дарниц) без изменений
На Троещине такая же фигня - решили устроить кидалово, платили 16 числа, а они прислали как после 20-го.
А что с отоплением и горячей водой?
Опять нас держат за идиотов.
Отопление было 1654 за гк, осталось 1654, горячая вода тоже то же самое. Где снижение и к чему эта вся трескотня по всем каналам?
Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как?
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