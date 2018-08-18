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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:16
Эталонная бы*** и лошье
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:30
Тоже не могут понять что за прикол с этими окнами. Они были такими ещё до отделки фасада.
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speedsx
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:35
Прохожий написав: galadriel написав:
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?
Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?
Уже давно на сделке не требуется бумажки, нотарь проверяет в реестре наличие прописанных на момент сделки
В день сделки инфа уже синхронизирована с реестром? Т.е. при прописке сразу инфа загоняется в реестр? Если да - то как нотарь смог провтыкать прописанных людей?
Сорри за тупые вопросы, случай с пропиской в день сделки - не мой, знаю со вторых рук (дело было в райцентре если что)...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:39
speedsx написав:
Тоже не могут понять что за прикол с этими окнами. Они были такими ещё до отделки фасада.
Я же писал: это квартиры принадлежащие партнерам Геоса по проекту - собственникам участка. Судя по всему - конченным быкам.
Дом уничтожен.
Но, честно говоря, даже без этих окон, это совсем не то, что было на рендерах.
Геос - всьо. Зашкварился по полной и навсегда попал в черный список г0вн0застройщиков.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:50
А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:51
Единственное, Аурум, это золото вроде - не сильно в такую палитру вписывается//)
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:53
А вообще на вкус и цвет...
У меня от Тетриса рябит в глазах, например!
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asti
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:57
asti написав:
У меня от Тетриса рябит в глазах, например!
Это действительно вопрос вкуса. Но вы Тетрис вживую смотрели или по фото? Вживую он не рябит (на мой вкус) и выглядит солиднее чем на фото
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foxluck
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Додано: Суб 11 січ, 2020 00:07
asti написав:
А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Вот поэтому простым людям надо бить по рукам, когда они лезут че-то поменять в замысле архитектора.
PS Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
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airmax78
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