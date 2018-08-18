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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2703270427052706>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:51

Зображення


Аурум от Геоса на Жилянской. Кажется в доме еще никто не живет, а фасад даже меня поражает красотой
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:16

Эталонная бы*** и лошье
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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:30

Тоже не могут понять что за прикол с этими окнами. Они были такими ещё до отделки фасада.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:35

  Прохожий написав:
  galadriel написав:
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?

Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?

Уже давно на сделке не требуется бумажки, нотарь проверяет в реестре наличие прописанных на момент сделки 8)


В день сделки инфа уже синхронизирована с реестром? Т.е. при прописке сразу инфа загоняется в реестр? Если да - то как нотарь смог провтыкать прописанных людей?

Сорри за тупые вопросы, случай с пропиской в день сделки - не мой, знаю со вторых рук (дело было в райцентре если что)...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:39

  speedsx написав:Тоже не могут понять что за прикол с этими окнами. Они были такими ещё до отделки фасада.

Я же писал: это квартиры принадлежащие партнерам Геоса по проекту - собственникам участка. Судя по всему - конченным быкам.
Дом уничтожен.
Но, честно говоря, даже без этих окон, это совсем не то, что было на рендерах.
Геос - всьо. Зашкварился по полной и навсегда попал в черный список г0вн0застройщиков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:50

А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:51

Единственное, Аурум, это золото вроде - не сильно в такую палитру вписывается//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:53

А вообще на вкус и цвет...
У меня от Тетриса рябит в глазах, например!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:У меня от Тетриса рябит в глазах, например!

Это действительно вопрос вкуса. Но вы Тетрис вживую смотрели или по фото? Вживую он не рябит (на мой вкус) и выглядит солиднее чем на фото
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:07

  asti написав:А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)

Вот поэтому простым людям надо бить по рукам, когда они лезут че-то поменять в замысле архитектора.
PS Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
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