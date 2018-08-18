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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2703270427052706

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:18

  foxluck написав:
  asti написав:У меня от Тетриса рябит в глазах, например!
Это действительно вопрос вкуса. Но вы Тетрис вживую смотрели или по фото? Вживую он не рябит (на мой вкус) и выглядит солиднее чем на фото
Видел и вживую и на фото - рябит! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:22

  airmax78 написав:
  asti написав:А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
Ну, будет вам) Соболезновать нужно инвесторам Аркады и Укрбуда, а этим чего? Они покупали по 33 - 37 тыс за квадрат, то есть грубо по 1300 - 1400 баксов за метр, а продадут, думаю, минимум по 2500 с документами//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:39

  asti написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
Ну, будет вам) Соболезновать нужно инвесторам Аркады и Укрбуда, а этим чего? Они покупали по 33 - 37 тыс за квадрат, то есть грубо по 1300 - 1400 баксов за метр, а продадут, думаю, минимум по 2500 с документами//)

Ага. Покупали, в основном, по 1500 и выше. По 2К этот дом уже не продать. Таких невзыскательных, которые за это одоробло расчехлятся на +/-200куе (а площади квартир там большие) придется ждать долго.
Плюс это мы еще не видели как Геос сэкономил на отделке МОПов.
airmax78
 
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  #<1 ... 2703270427052706
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