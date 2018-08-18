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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 00:18
foxluck написав: asti написав:
У меня от Тетриса рябит в глазах, например!
Это действительно вопрос вкуса. Но вы Тетрис вживую смотрели или по фото? Вживую он не рябит (на мой вкус) и выглядит солиднее чем на фото
Видел и вживую и на фото - рябит!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 11 січ, 2020 00:22
airmax78 написав: asti написав:
А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
Ну, будет вам) Соболезновать нужно инвесторам Аркады и Укрбуда, а этим чего? Они покупали по 33 - 37 тыс за квадрат, то есть грубо по 1300 - 1400 баксов за метр, а продадут, думаю, минимум по 2500 с документами//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 11 січ, 2020 00:39
asti написав: airmax78 написав: asti написав:
А по мне, так и ничего. Окна эти, конечно, портят но в целом нормально - серый цвет сейчас это типа модно//)
Дом уничтожен. Мои соболезнования инвесторам.
Ну, будет вам) Соболезновать нужно инвесторам Аркады и Укрбуда, а этим чего? Они покупали по 33 - 37 тыс за квадрат, то есть грубо по 1300 - 1400 баксов за метр, а продадут, думаю, минимум по 2500 с документами//)
Ага. Покупали, в основном, по 1500 и выше. По 2К этот дом уже не продать. Таких невзыскательных, которые за это одоробло расчехлятся на +/-200куе (а площади квартир там большие) придется ждать долго.
Плюс это мы еще не видели как Геос сэкономил на отделке МОПов.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:59
airmax78 написав: speedsx написав:
Тоже не могут понять что за прикол с этими окнами. Они были такими ещё до отделки фасада.
Я же писал: это квартиры принадлежащие партнерам Геоса по проекту - собственникам участка. Судя по всему - конченным быкам.
Дом уничтожен.
Но, честно говоря, даже без этих окон, это совсем не то, что было на рендерах.
Геос - всьо. Зашкварился по полной и навсегда попал в черный список г0вн0застройщиков.
100%
Я много раз смотрел в сторону объектов геоса, теперь только взгляну когда дом будет 100% готов и будет все ясно
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:10
Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
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