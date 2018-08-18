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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2704270527062707

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.

На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли

Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:53

  Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.

На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли

Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk



-варшавский/Вй+
-дбк-4
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.

На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли

Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk



-варшавский/Вй+
-дбк-4
Мiсто квiтiв?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Его тоже, но не знаю что там сейчас по чем в 4 очереди
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в мисто квитив нужно было заползать когда у них на сайте ценник был из расчета1.44грн за 1см2 ,если не ошибаюсь. щас уже поздновато
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:08

  plugatyrev написав:в мисто квитив нужно было заползать когда у них на сайте ценник был из расчета1.44грн за 1см2 ,если не ошибаюсь. щас уже поздновато


Полторы копейки за квадратный миллиметр !!!
Надо было брать :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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20
3
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:10

  Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.

На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли

Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?

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Эврика 1800 за метр со жлоб-ремонтом. ЯГ по 1700 голые стены. Печерск-Плаза 1600. Что же купить? Дилемма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:12

  galadriel написав:
  Прохожий написав:
  galadriel написав:
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?

Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?

Уже давно на сделке не требуется бумажки, нотарь проверяет в реестре наличие прописанных на момент сделки 8)


В день сделки инфа уже синхронизирована с реестром? Т.е. при прописке сразу инфа загоняется в реестр? Если да - то как нотарь смог провтыкать прописанных людей?

Сорри за тупые вопросы, случай с пропиской в день сделки - не мой, знаю со вторых рук (дело было в райцентре если что)...

в режиме онлайн можно посмотреть кто прописан что и делает нотарь в момент сделки
возможно все, нужно разбираться в каждом конкретном случае, но от кидалова на вторичке нельзя застраховаться на 100%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:34

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000

Что скажете?

Изначально - провальный проект. Прайс там был 2500за метр, если этаж не 2й. Но сейчас с прайсом в 1600 на фоне рокеты - уже интересно.


Инфо с полей. 1600 это первый этаж.....От стреднего и выше от 2к, последние по 2.5к :mrgreen:

Паркинги--пока не продают, видать цену сложить не могут :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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