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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:30
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.
На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли
Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?
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Alex_V_K_79
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:53
Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.
На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли
Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
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investorkiev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54
investorkiev написав: Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.
На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли
Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?
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Мiсто квiтiв?
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Alex_V_K_79
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:57
Его тоже, но не знаю что там сейчас по чем в 4 очереди
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investorkiev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:01
в мисто квитив нужно было заползать когда у них на сайте ценник был из расчета1.44грн за 1см2 ,если не ошибаюсь. щас уже поздновато
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plugatyrev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:08
plugatyrev написав:
в мисто квитив нужно было заползать когда у них на сайте ценник был из расчета1.44грн за 1см2 ,если не ошибаюсь. щас уже поздновато
Полторы копейки за квадратный миллиметр !!!
Надо было брать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:10
Alex_V_K_79 написав:
investorkiev написав:Ребята, я вообще не понимаю зачем вы лезете в премиальный сегмент. Вся прибыль в экономе!
Зарабатывать нужно на бедных - богатые слишком жадные.
Тем более эконом не чуствителен к таким мелочам, как вильнолюд, не там втыкнувший кондиционер и/или не так застекливший балкон.
На эконом влияет только 4 фактора:
-средняя зарплата сотрудника НП/эпика
-дефицит предложения
-ипотека
-рынок земли
Сейчас эти четыре "пальца" складываются в одну фигуру - рррррррррракета!
И что по эконому порекомендуете на моменте!?
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Эврика 1800 за метр со жлоб-ремонтом. ЯГ по 1700 голые стены. Печерск-Плаза 1600. Что же купить? Дилемма.
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airmax78
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:12
galadriel написав: Прохожий написав: galadriel написав:
Как проверить прописку? Старым дедовским способом - у паспортистки?
Ещё вопрос - если владелец в день сделки утром прописал назад кого-либо в свою продаваемую квартиру, а на сделку принёс справку недельной давности, что никто не прописан? (это реальный случай).
Тут, думаю, нужно напрячь своего риэлтора чтобы он проверил у паспортистки прописанных прямо перед самой сделкой.
Что скажете?
Уже давно на сделке не требуется бумажки, нотарь проверяет в реестре наличие прописанных на момент сделки
В день сделки инфа уже синхронизирована с реестром? Т.е. при прописке сразу инфа загоняется в реестр? Если да - то как нотарь смог провтыкать прописанных людей?
Сорри за тупые вопросы, случай с пропиской в день сделки - не мой, знаю со вторых рук
(дело было в райцентре если что)...
в режиме онлайн можно посмотреть кто прописан что и делает нотарь в момент сделки
возможно все, нужно разбираться в каждом конкретном случае, но от кидалова на вторичке нельзя застраховаться на 100%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:34
airmax78 написав: PS4 написав:
Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Изначально - провальный проект. Прайс там был 2500за метр, если этаж не 2й. Но сейчас с прайсом в 1600 на фоне рокеты - уже интересно.
Инфо с полей. 1600 это первый этаж.....От стреднего и выше от 2к, последние по 2.5к
Паркинги--пока не продают, видать цену сложить не могут
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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