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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2705270627072708

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:45

airmax78 а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет :wink:
plugatyrev
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Повідомлень: 381
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:51

  plugatyrev написав:airmax78 а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет :wink:

На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:56

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет :wink:

На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.

макс))) деньги ж они такие, они ж не пахнут )))
plugatyrev
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Повідомлень: 381
З нами з: 09.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:11

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет :wink:

На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.

макс))) деньги ж они такие, они ж не пахнут )))

Это для всяких негодяев и коррупционеров они не пахнут. А для людей труда, тяжко зарабатывающих каждую копейку - очень даже пахнут. И вот сейчас я стою на углу Соломии Крушельницкой и Ларисы Руденко и полной грудью вдыхаю аромат денег. К сожалению, не своих.
airmax78
 
Повідомлень: 33021
З нами з: 25.10.12
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Подякували: 3807 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:15

  airmax78 написав:Это для всяких негодяев и коррупционеров они не пахнут. А для людей труда, тяжко зарабатывающих каждую копейку - очень даже пахнут. И вот сейчас я стою на углу Соломии Крушельницкой и Ларисы Руденко и полной грудью вдыхаю аромат денег. К сожалению, не своих.

Так хоть положите кепочку на асфальт.
Разучите колядку типа "мы сами не местные".
Глядишь, и не надышите чего :wink:
antey1969
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