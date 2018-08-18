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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:51
plugatyrev написав:airmax78
а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет
На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:56
airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет
На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.
макс))) деньги ж они такие, они ж не пахнут )))
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plugatyrev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:11
plugatyrev написав: airmax78 написав: plugatyrev написав:airmax78
а как только купишь и горшок обкатаешь - так вообще ландыши будут - свое оно ж не пахнет
На Круше теперь хорошо чувствуется только один явственный запах. Это запах денег.
PS Почему мы все не послушали Трибеку?! Мы бы сейчас все пахли деньгами.
макс))) деньги ж они такие, они ж не пахнут )))
Это для всяких негодяев и коррупционеров они не пахнут. А для людей труда, тяжко зарабатывающих каждую копейку - очень даже пахнут. И вот сейчас я стою на углу Соломии Крушельницкой и Ларисы Руденко и полной грудью вдыхаю аромат денег. К сожалению, не своих.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:15
airmax78 написав:
Это для всяких негодяев и коррупционеров они не пахнут. А для людей труда, тяжко зарабатывающих каждую копейку - очень даже пахнут. И вот сейчас я стою на углу Соломии Крушельницкой и Ларисы Руденко и полной грудью вдыхаю аромат денег. К сожалению, не своих.
Так хоть положите кепочку на асфальт.
Разучите колядку типа "мы сами не местные".
Глядишь, и не надышите чего
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antey1969
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:35
plugatyrev написав:airmax78
тюю...а кто у нас тут харчами в киевраде перебирал? конговец? так ты обратись - может чем и поможет, и тебе глядишь пахнуть не будет
Поздно мне коррупционером становиться. Вот уже может дочку устрою в юридический колледж, а потом в юракадемию к Сереге Кивалову - пусть учится на коррупционера с малых лет.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:39
antey1969 написав: airmax78 написав:
Это для всяких негодяев и коррупционеров они не пахнут. А для людей труда, тяжко зарабатывающих каждую копейку - очень даже пахнут. И вот сейчас я стою на углу Соломии Крушельницкой и Ларисы Руденко и полной грудью вдыхаю аромат денег. К сожалению, не своих.
Так хоть положите кепочку на асфальт.
Разучите колядку типа "мы сами не местные".
Глядишь, и не надышите чего
Вы хоть раз в том районе сами стояли? Х*р там кто подаст. Там люди с календарем просыпаются и спать ложатся - как бы ко дню расчета с Трибекой денег на арендную плату хватило.
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