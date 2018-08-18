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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2706270727082709

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:53

  PS4 написав:Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000

Что скажете?

Ракета
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:05

  flyman написав:
  PS4 написав:Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Ракета
не, не так: Рокэта!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22

  asti написав:
  flyman написав:
  PS4 написав:Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Ракета
не, не так: Рокэта!!!

https://www.youtube.com/watch?v=2cPKrM3AQPw
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:31

  Vadim V написав:
  asti написав:
  flyman написав:Ракета
не, не так: Рокэта!!!

https://www.youtube.com/watch?v=2cPKrM3AQPw

Бедняги, даже с3.14жженные ракеты не могли запустить. Но наша украинская рОкета уже летит. Под углом 51 градус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:50

  airmax78 написав:Бедняги, даже с3.14жженные ракеты не могли запустить. Но наша украинская рОкета уже летит. Под углом 51 градус.

https://www.youtube.com/watch?v=xXTaPBCuBLc
Vadim V
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Повідомлень: 2218
З нами з: 23.05.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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