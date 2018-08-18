Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:53
PS4 написав:
Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Ракета
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:05
flyman написав: PS4 написав:
Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Ракета
не, не так: Рокэта!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22
asti написав: flyman написав: PS4 написав:
Кадорр собирается достроить долгострой на печерске
Кодорр плаза 52
1600 баксов за метр
Предыдущие строители продавали па2000
Что скажете?
Ракета
не, не так: Рокэта!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2cPKrM3AQPw
Vadim V
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:31
Бедняги, даже с3.14жженные ракеты не могли запустить. Но наша украинская рОкета уже летит. Под углом 51 градус.
airmax78
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:15
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
investorkiev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:38
investorkiev написав:
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну это же в Украине. А какое отношение Киев имеет к Украине?
airmax78
Повідомлень: 33027
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:52
airmax78 написав: investorkiev написав:
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну это же в Украине. А какое отношение Киев имеет к Украине?
Также как и Одесса и Львов.
ОТДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА
сірий
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