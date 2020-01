Додано: Суб 11 січ, 2020 17:53

PS4 написав: Кадорр собирается достроить долгострой на печерске

Кодорр плаза 52

1600 баксов за метр

Предыдущие строители продавали па2000



Что скажете? Кадорр собирается достроить долгострой на печерскеКодорр плаза 521600 баксов за метрПредыдущие строители продавали па2000Что скажете?

Ракета Ракета

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/