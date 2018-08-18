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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2707270827092710

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:33

  investorkiev написав:Зображення

Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите?
Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?!
И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:56

https://www.offroadmaster.com/topic/707 ... %80-%D0%BD
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:10

  сірий написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Зображення

Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?

Он пугает, скажу откровенно

Ну это же в Украине. А какое отношение Киев имеет к Украине?

Также как и Одесса и Львов.
ОТДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА

всё верно, через 5 лет жизнь в украине будет по оси одесса-киев-львов
поэтому особо актуально построить окружную с одесской до житомирской трассы в районе василькова
по моим прикидкам за 5 лет население киева и прогорода увеличится на 300 000 человек
самый перспективный район виноградарь
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:10

  asti написав:
  investorkiev написав:Зображення

Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите?
Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?!
И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...



Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец!
Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.

Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал?
Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Троещина неудержимо стареет и становится пенсионерским районом
через 5 лет более половины жителей троещины будут пенсионерами
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:18

  investorkiev написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Зображення

Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите?
Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?!
И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...



Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец!
Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.

Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал?
Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!

чувак, кога я 2 года назад набирал людей, то мужчины не хотели оформляться потому что боялись призыва в армию
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:20

  Унуноктий написав:Троещина неудержимо стареет и становится пенсионерским районом
через 5 лет более половины жителей троещины будут пенсионерами

а через 15 больше половины поха..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

самое интересное что в Польшу на работу в 2016 году ехала не молодёжь а 40+
те кому в украине было тяжело найти работу
теперь они начали возвращаться
Унуноктий
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  #<1 ... 2707270827092710
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