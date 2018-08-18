Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов? Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите? Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?! И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну это же в Украине. А какое отношение Киев имеет к Украине?
Также как и Одесса и Львов. ОТДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА
всё верно, через 5 лет жизнь в украине будет по оси одесса-киев-львов поэтому особо актуально построить окружную с одесской до житомирской трассы в районе василькова по моим прикидкам за 5 лет население киева и прогорода увеличится на 300 000 человек самый перспективный район виноградарь
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов? Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите? Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?! И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...
Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец! Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.
Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал? Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов? Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите? Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?! И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...
Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец! Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.
Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал? Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
чувак, кога я 2 года назад набирал людей, то мужчины не хотели оформляться потому что боялись призыва в армию