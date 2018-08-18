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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:38
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барабашов
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40
Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
Потому что нет вменяемого плана развития города.
В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.
У нас строят человейник и на остальное пох.
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investorkiev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:53
Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
а ты пригласи сюда чекмарева к нему тут много вопросов есть...
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plugatyrev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:54
investorkiev написав: Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
Потому что нет вменяемого плана развития города.
В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.
У нас строят человейник и на остальное пох.
натаха, там тебе готовый хостел усиленно сватают..
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plugatyrev
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:11
барабашов написав:
https://www.offroadmaster.com/topic/70745-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-6-%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-200-%D0%BA%D0%B2%D0%BC-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D1%80-%D0%BD/
фотки незарегистрированным юзерам не показывает, скиньте сюда фотки этого чуда
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investorkiev
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