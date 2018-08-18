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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2708270927102711

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.offroadmaster.com/topic/707 ... 80-%D0%BD/
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40

  Унуноктий написав:мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком


Потому что нет вменяемого плана развития города.

В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.

У нас строят человейник и на остальное пох.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:53

  Унуноктий написав:мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком

а ты пригласи сюда чекмарева к нему тут много вопросов есть...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:54

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком


Потому что нет вменяемого плана развития города.

В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.

У нас строят человейник и на остальное пох.

натаха, там тебе готовый хостел усиленно сватают.. :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:11

  барабашов написав:https://www.offroadmaster.com/topic/70745-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-6-%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-200-%D0%BA%D0%B2%D0%BC-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D1%80-%D0%BD/

фотки незарегистрированным юзерам не показывает, скиньте сюда фотки этого чуда
investorkiev
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З нами з: 06.03.19
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