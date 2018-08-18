Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:38
барабашов
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40
Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
Потому что нет вменяемого плана развития города.
В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.
У нас строят человейник и на остальное пох.
investorkiev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:53
Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
а ты пригласи сюда чекмарева к нему тут много вопросов есть...
plugatyrev
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:54
investorkiev написав: Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
Потому что нет вменяемого плана развития города.
В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.
У нас строят человейник и на остальное пох.
натаха, там тебе готовый хостел усиленно сватают..
plugatyrev
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:11
барабашов написав:
https://www.offroadmaster.com/topic/70745-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-6-%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-200-%D0%BA%D0%B2%D0%BC-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D1%80-%D0%BD/
фотки незарегистрированным юзерам не показывает, скиньте сюда фотки этого чуда
investorkiev
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:42
investorkiev А текст там видно вам? Па800 фактически с ремонтом а ля "дорвался с Макеевки на Бессарабку" с зимним садом и плазмой NEC 2003 г.в. Эйр мечтал забетонироваться там или Сержик занедорого перед "Поехали"? ПыСы - как тут фото вставлять то, хром не вставляет копируемые и сохраненные файлы?
барабашов
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Додано: Нед 12 січ, 2020 02:11
investorkiev написав: барабашов написав:
https://www.offroadmaster.com/topic/70745-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-6-%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-200-%D0%BA%D0%B2%D0%BC-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D1%80-%D0%BD/
фотки незарегистрированным юзерам не показывает, скиньте сюда фотки этого чуда
а что , натаха, в гугле забанили??
От радости в зобу дыханье сперло?
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 66314.html
plugatyrev
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Додано: Нед 12 січ, 2020 10:22
investorkiev написав:
Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал?
Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
Из тех 4 млн небось половина это Крым-донбасс
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 10:24
Это же миниотель на 7 номеров. Или 7 самостоятельных студий. Трибека, на ловца и зверь бежит: ваш любимый район, ваш любимый сегмент, ваш любимый формат. Надобрать! Морочковский уже купил билеты в Киев.
airmax78
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1
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:02
investorkiev написав: Унуноктий написав:
мне не понятно почему на ПОХе не строят бизнес центры? Менеджеры среднего звена и айтишники под боком
Потому что нет вменяемого плана развития города.
В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.
У нас строят человейник и на остальное пох.
При чем тут план развития? Невыгодно, вот и не строят. Станет выгодно - бегом начнут лепить и без генпланов
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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