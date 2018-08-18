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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:09
Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну кто же в здравом уме будет строить детский садик, если на этом месте можно влепить высотку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:27
причем тут дет сады? речь об офисах
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39
По моему речь шла о генплане развития города. Может я чего-то пропустил, тогда извиняюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:50
А что с тарифами? На днях растрещали по всем каналам, что
Приходит 1654 за гигакаллорию за отопление и за горячую воду то же самое (так и пришло за отопление по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика?
И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому.
Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции? Гоп-стоп какой-то.
Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:52
Подпишусь.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по одной субсидной сегодня утром пересчитали в месаге на мыло,в кабине ГИОЦа пока не
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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