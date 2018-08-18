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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2709271027112712

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  investorkiev написав:
Потому что нет вменяемого плана развития города.

В Москве при строительстве ЖК требуют, чтобы не меньше 30% квадратных метров были коммерческие. А это магазины, детсадики, школы, фитнесы, офисы.

У нас строят человейник и на остальное пох.


При чем тут план развития? Невыгодно, вот и не строят. Станет выгодно - бегом начнут лепить и без генпланов


Ну кто же в здравом уме будет строить детский садик, если на этом месте можно влепить высотку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:27

  freeze написав:Ну кто же в здравом уме будет строить детский садик, если на этом месте можно влепить высотку.


причем тут дет сады? речь об офисах
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39

  trololo написав:
  freeze написав:Ну кто же в здравом уме будет строить детский садик, если на этом месте можно влепить высотку.


причем тут дет сады? речь об офисах


По моему речь шла о генплане развития города. Может я чего-то пропустил, тогда извиняюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:52

  trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)

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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы
по одной субсидной сегодня утром пересчитали в месаге на мыло,в кабине ГИОЦа пока не :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Зображення

Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов?
Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите?
Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?!
И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...



Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец!
Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.

Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал?
Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
Уход в тень (работа без оформления, типично для провинции)
Рост числа работников, оформленных как ФОП, это далеко не только в ИТ такая мода, много где
Ну а резкое снижение в 2014 то очевидно что Крым и донбабве
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:42

В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:22

  trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)

Десять заработал чего - кгрн или к$?
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