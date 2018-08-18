Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
Правильно ли я понимаю что этот график показывает убывающее число арендаторов? Он пугает, скажу откровенно
Ну а что вы хотите? Откуда думаете 2 миллиона новых пшеков взялось?! И это при том ещё, что каждый год в Киевский котел вбрасывается по 20000 новых квартир, половина из которых идёт в аренду, вот и считайте...
Тут кагбы падение с 11 млн до 7 млн - на 4 млн человек!!!! Это какая то жесть жесткая! Аццкий пипец! Это ж только работники, у них же есть еще члены семьи.
Нужен ктото кто растолкует. Может все перешли в черный нал? Ну не верю я что в Украине всего осталось 7 млн официально работающих!
Уход в тень (работа без оформления, типично для провинции) Рост числа работников, оформленных как ФОП, это далеко не только в ИТ такая мода, много где Ну а резкое снижение в 2014 то очевидно что Крым и донбабве
trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
Десять заработал чего - кгрн или к$?
10Кгрн. стыдно было бы даже упоминать.
Все було би схоже на правду, якби діючий персонаж не отримув би субсидій і не грівся би теплом від сусідів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців