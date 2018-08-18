|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:31
airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках?
Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 12 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:32
trololo написав:
Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
Давайте, давайте, Трололо! Я как раз восстановил, наконец-то, доступ к своему счету в Саксо.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33036
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:42
artlife написав: airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Да, это загадка.
Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33036
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:45
artlife написав: airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках?
Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
Повторюсь, многие прятались от призыва в армию.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20768
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:53
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.
Да, это загадка.
Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
Это ж 10 однушек в Оранж сити можно было проинвестировать(
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20768
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:57
Унуноктий написав: airmax78 написав: artlife написав:
Да, это загадка.
Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
Это ж 10 однушек в Оранж сити можно было проинвестировать(
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Да, за эти деньги можно было выкупить один из домов Оранжа полностью.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33036
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:59
airmax78 написав:
В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.Неожиданно, конечно.
Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты.
С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно
investorkiev написав:
Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.
Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн.
Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.
Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.
Я в растеряности и непонимании. Ракета?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5961
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17397
|2780109
|
Нед 12 січ, 2020 02:04
rjkz
|
|461
|190638
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9918
|
|