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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2710271127122713

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:31

  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках?
Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 12 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:32

  trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)

Давайте, давайте, Трололо! Я как раз восстановил, наконец-то, доступ к своему счету в Саксо.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:42

  artlife написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Да, это загадка.

Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках?
Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
Повторюсь, многие прятались от призыва в армию.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Да, это загадка.

Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
Это ж 10 однушек в Оранж сити можно было проинвестировать(

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:57

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:
  artlife написав:Да, это загадка.

Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
Это ж 10 однушек в Оранж сити можно было проинвестировать(

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Да, за эти деньги можно было выкупить один из домов Оранжа полностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:59

  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты.
С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно :lol:
  investorkiev написав:Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.

Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн.
Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.

Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.

Я в растеряности и непонимании. Ракета?
Vlad442
 
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