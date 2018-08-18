Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам. Неожиданно, конечно.
Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках? Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 12 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:Анонсирую (просьба не удалять, офтопа не будет больше) новую ветку по торговым идеям на американском фондовом рынке в разделе (межд фондовый рынок). Все помнят как я топил за теслу и сам заработал на этом нормальные деньги (почти 10). Сегодня вечером напишу в той ветке о новой спекулятивной идее, на которую сам поставлю деньги уже в понедельник. Что интересно, это идея шорт (т.е. Ставка на падение цены, и это не Тесла!)
Давайте, давайте, Трололо! Я как раз восстановил, наконец-то, доступ к своему счету в Саксо.
airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам. Неожиданно, конечно.
Да, это загадка. Может, данные о падении пром.производства, размере зарплат и оттоке трудоспособного населения неверны и там, в реальной жизни, всё гораздо лучше, чем в статистических сводках? Не исключена даже теория заговора: посторонних инвесторов специально отпугивают плохой статистикой, а сами тем временем скупают за бесценок стояки в муравейниках на пустырях, чтобы сдавать их крестьянам, которые вовремя избавились от своих паёв и перебрались в большой город.
airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам. Неожиданно, конечно.
Да, это загадка.
Против фактов не попрешь. В очень хорошо известном мне объекте за последние 6 месяцев купили 12 квартир и минимум 6 машиномест. Цена каждой квартиры: от 200 куе. Машиноместа - от 25куе.
Получается, что всё гораздо лучше, чем пишут в гасстате. Теневая часть экономики? Бизнес из Киева и регионов влкадывается в Киеве на фоне Ж в регионах? Стало труднее вывести и легализовать теневые деньги, поэтому вкладывают там, где еще можно?