Додано: Нед 12 січ, 2020 16:55

Vlad442 написав: airmax78 написав: В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.

Неожиданно, конечно. В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.

Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты.

С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно

investorkiev написав: Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.



Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн.

Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.



Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.



Я в растеряности и непонимании. Ракета? Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн.Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.Я в растеряности и непонимании. Ракета? Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты.С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно

Спасибо, Влад.От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.И это в период, который я считаю жестким несезоном.Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.РАКЕТА. Влад, Вы согласны с теорией РАКЕТЫ в 2020?