Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам. Неожиданно, конечно.
Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты. С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно
investorkiev написав:Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.
Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн. Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.
Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.
Я в растеряности и непонимании. Ракета?
Спасибо, Влад.
От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).
Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.
И это в период, который я считаю жестким несезоном.
Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет. РАКЕТА. Влад, Вы согласны с теорией РАКЕТЫ в 2020?
Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
Потратил время, почитал что я писал в 2016м в конце года... капец. Все-таки незря меня сомик сдать в больничку, полечить хотел. Переобулся я папизже - в апреле 2017го. . Видимо до апреля созревал. И тут же рогами в бетон.
Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй. P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.
Потратил время, почитал что я писал в 2016м в конце года... капец. Все-таки незря меня сомик сдать в больничку, полечить хотел. Переобулся я папизже - в апреле 2017го. . Видимо до апреля созревал. И тут же рогами в бетон.
я тоже Оранж сити в апреле 2017 инвестировал, акция біла любая квартира 13000 гривен метр
investorkiev написав:Тут вообще есть историки-экономисты? Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?