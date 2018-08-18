Бо участковых только полицаи остались, а врачи уже "семейные".
А ты заключил декларацию с семейным рылом?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:39
Ну чуток от жизни отстали.
Бо участковых только полицаи остались, а врачи уже "семейные".
А ты заключил декларацию с семейным рылом?
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:45
Примечательно, что под этим номером телефона Центр здоровья Амикус, где лечат по индивидуальным методикам, в том числе без лекарств, а также риэлторское агентство.
Похоже, у них комплексный подход. Участковый риэлтор-врач окажет вам полный спектр услуг и сопроводит Вас от начала лечения до продажи Вашей квартиры.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, Баленко в Кристалле для спекуляций покупал или под аренду?
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:55
Спасибо, Влад.
От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).
Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.
И это в период, который я считаю жестким несезоном.
Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.
РАКЕТА. Влад, Вы согласны с теорией РАКЕТЫ в 2020?
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.
Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:27
Потратил время, почитал что я писал в 2016м в конце года... капец. Все-таки незря меня сомик сдать в больничку, полечить хотел.
Переобулся я папизже - в апреле 2017го. . Видимо до апреля созревал. И тут же рогами в бетон.
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:34
я тоже Оранж сити в апреле 2017 инвестировал, акция біла любая квартира 13000 гривен метр
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:37
Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?
Додано: Нед 12 січ, 2020 17:38
Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
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