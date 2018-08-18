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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27122713271427152716>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 284
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:39

Ну чуток от жизни отстали.
Бо участковых только полицаи остались, а врачи уже "семейные".

А ты заключил декларацию с семейным рылом?


Зображення
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:45

  Corpocrator написав:Ну чуток от жизни отстали.
Бо участковых только полицаи остались, а врачи уже "семейные".

А ты заключил декларацию с семейным рылом?


Зображення

Примечательно, что под этим номером телефона Центр здоровья Амикус, где лечат по индивидуальным методикам, в том числе без лекарств, а также риэлторское агентство.
https://dp.vgorode.ua/reference/yoha/28 ... via-amykus
https://ua.m2bomber.com/phone/0676312149

Похоже, у них комплексный подход. Участковый риэлтор-врач окажет вам полный спектр услуг и сопроводит Вас от начала лечения до продажи Вашей квартиры.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://khreschatyk.news/top-5-kvartyr- ... quz4ykAwyM
Интересно, Баленко в Кристалле для спекуляций покупал или под аренду?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:55

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В общем, насколько я понимаю, сократившееся население за последние 6 месяцев вымело всю готовую недвигу в новых домах в Киеве по более-менее вменяемым ценам.
Неожиданно, конечно.

Ради интереса прошелся поиском по теме, когда и с чего началась теория ракеты.
С середины сентября Трибека усиленно продвигает теорию ракеты, а так да, неожиданно :lol:
  investorkiev написав:Мониторю один комплекс на правом берегу, эконом+.

Ровно год назад стартовала 3 очередь, цена была 17000грн.
Сейчас стартует 4 очередь, цена 20500грн.

Рост цены на 20% в гривне, на 36% в доларах.

Я в растеряности и непонимании. Ракета?



Спасибо, Влад.

От себя добавлю: перед новым годом сьехал квартирант на ПОХе (закончились деньги). Пересдал в тот же день вечером (это было в 20х числах декабря).

Уже в январе, после рождества сьехал квартирант на правом берегу, эконом+. Сдал через день (и то это технический простой - я просто прилетел в Киев на сл.день), было 4 просмотра. Цена аренды: +4% к цены аренды этой же квартиры летом 2019.

И это в период, который я считаю жестким несезоном.

Риелторы звонят с предложением продать квартиру, хотя активных обьявлений о продаже у меня нет.
РАКЕТА. Влад, Вы согласны с теорией РАКЕТЫ в 2020?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЗЫ: разговорился с брокером, говорит что знает оч.много клиентов, у которых в комплексе по 10+ квартир и их обслуживает.

Я так понимаю, что у кого 4-5 квартир уже и оптовиками не назовешь.
Лендлордизм постепенно выходит на профессиональные рельсы.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:27

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Еще перечитал архив форума 16-ого года, когда на купивших смотрели как на идиотов. Не буду цитировать. Единственное приведу две ссылки.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... f006ad.jpg
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
В продаже квартира на 14 этаже 37 метров, которые шли еще дешевле.

Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй.
P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.

Потратил время, почитал что я писал в 2016м в конце года... капец. Все-таки незря меня сомик сдать в больничку, полечить хотел.
Переобулся я папизже - в апреле 2017го. . Видимо до апреля созревал. И тут же рогами в бетон.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:34

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Еще перечитал архив форума 16-ого года, когда на купивших смотрели как на идиотов. Не буду цитировать. Единственное приведу две ссылки.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... f006ad.jpg
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
В продаже квартира на 14 этаже 37 метров, которые шли еще дешевле.

Все так, но у этой квартиры нет шансов продаться за 69К. 37К - может быть. 40К - если дождется мецената. 69К - ноу факинг уэй.
P.S. С конца 2016го уже даже я топил за дорожай. В апреле-мае 2017го - забетонировался. По-настоящему тяжело было поверить в то, что все еще может отрасти в 2015м.

Потратил время, почитал что я писал в 2016м в конце года... капец. Все-таки незря меня сомик сдать в больничку, полечить хотел.
Переобулся я папизже - в апреле 2017го. . Видимо до апреля созревал. И тут же рогами в бетон.

я тоже Оранж сити в апреле 2017 инвестировал, акция біла любая квартира 13000 гривен метр
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:37

  investorkiev написав:Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?

Ох и тролляка. Провокатор. Вы мне лучше скажите, если цены на Крушу вырастут на 30% в 2020, вырастут ли они на Липках и на сколько? А если не вырастут, значит ли это, что Липки будут всего на 30% дороже Круш?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:38

  investorkiev написав:Тут вообще есть историки-экономисты?
Как себя вела недвижимость в столицах стран-колоний и колониальных территорий?

Тут нет единого сценария. Слишком много факторов влияет. Не забываем, что и США и Австралия и Канада - бывшие колонии. У Африканских колоний все плохо. У Латиноамериканских - тоже не фонтан. У Индии все налаживатся стало не так давно. В колониях Рос империи тоже по-разному складывается.
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